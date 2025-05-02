Речная сборка: в Днепровской флотилии созданы подразделения БПЛА

Днепровская флотилия пополнилась подразделениями беспилотных летательных аппаратов. Они действуют как в связке с катерами, так и самостоятельно и выполняют широкий круг задач — от разведывательных до ударных. Эксперты отмечают, что дроны будут незаменимы при уничтожении диверсантов на катерах и укрепленных точек на вражеском берегу.

Днепровская флотилия пополнилась подразделениями беспилотных летательных аппаратов. Они действуют как в связке с катерами, так и самостоятельно и выполняют широкий круг задач — от разведывательных до ударных. Эксперты отмечают, что дроны будут незаменимы при уничтожении диверсантов на катерах и укрепленных точек на вражеском берегу.

Чем займутся подразделения БПЛА Днепровской флотилии

В составе Днепровской флотилии созданы подразделения БПЛА, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. На их вооружении целая линейка дронов, в том числе и FPV. Они занимаются разведкой, корректировкой огня и нанесением ударов по объектам противника.

Расчеты БПЛА действуют как совместно с экипажами речных катеров, так и самостоятельно.

Подразделение уже приняло участие в боевых действиях на нескольких участках линии боевого соприкосновения, идущей вдоль Днепра. В их активе уже есть уничтоженные важные цели — командные пункты ВСУ.

В зону ответственности флотилии входят нижнее течение и дельта Днепра, Кинбурнская коса, Днепровский лиман — контролируя эти воды, мы закрываем выход противнику из портов Николаева и Херсона, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В этом районе постоянно идут активные боевые действия, — объяснил он. — ВМС Украины стараются проводить рейды. О самых известных из них рассказывало наше Минобороны — например, о неудачных высадках морского спецназа противника на Кинбурнской косе. Успеха они не имели, и противник понес значительные потери. Идут бои и за острова. Там противником используется рейдовая тактика «налет – отход». При таком характере боевых действий без БПЛА не обойтись. Они необходимы при отражении вражеских атак, уничтожении и преследовании маневренных групп, прибрежных огневых точек, наблюдательных пунктов, радиолокационных и станций визуального контроля. БПЛА незаменимы и для разведки берега противника.

Флотилия создавалась для действий в акватории реки Днепр по всей ее протяженности, отметил военный эксперт Алексей Леонков.

— Время резиновых лодок, на которых любят действовать украинские боевики, проходит, — отметил он. — На смену им приходят более серьезные плавсредства — катера и корабли. Современные боевые действия показывают, что эффективно их вести без ПВО и БПЛА очень трудно. Связка речной боевой корабль – БПЛА позволит строить разведывательно-ударные контуры (РУК). БПЛА будет находить цели противника в прибрежной зоне, а огневые средства катеров или кораблей — наносить удары. Артбатареи, опорные пункты, штабы, склады обычно прячутся за складками местности так, чтобы их нельзя было видеть с берега. Вот именно такие объекты в первую очередь будут подвергаться ударам. Особенно важна роль РУКов при захвате или расширении плацдармов.

Не стоит забывать о роли современного ПВО, отметил эксперт.

— Катера и корабли вооружены стрелковым оружием, переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), но при борьбе с дронами противника беспилотники тоже эффективны, — отметил он. — Дроны-истребители в борьбе с себе подобными уже хорошо себя зарекомендовали. Они должны сыграть положительную роль в усилении ПВО.

О создании Днепровской речной флотилии заявил в марте прошлого года глава Минобороны на тот момент Сергей Шойгу. Кроме нее были сформированы также армейский корпус, мотострелковая дивизия и бригада речных катеров.

Операционная зона флотилии — Днепр и Днепро-Бугский лиман. Ее задачи — борьба с катерами противника, уничтожение важных целей на правом берегу. Эксперты не исключали, что в будущем она может принимать участие в высадках десанта, создании плацдармов, а возможно, и в форсировании Днепра.

В составе флотилии сформированы подразделения морской пехоты, спецназа и армейской авиации.

Беспилотные аппараты в ВС РФ

В последнее время беспилотные аппараты получают всё большее распространение в самых разных структурах Вооруженных сил. «Известия» сообщали, что в программу высших учебных заведений Военно-морского флота включили курс по применению беспилотников. Теперь все курсанты изучают устройство и характеристики дронов различных типов и их использование. В дальнейшем они будут осваивать боевое применение ударных беспилотников для уничтожения вражеских БПЛА, безэкипажных катеров и диверсантов. Занятия проводят преподаватели, имеющие опыт работы с дронами в зоне боевых действий.

Беспилотники на флоте используются для осмотра акватории вокруг кораблей во время стоянки, для обнаружения диверсантов, для уничтожения вражеских беспилотников и безэкипажных катеров. Кроме того, они мониторят территорию вокруг береговых воинских частей.

Ранее в артиллерийских бригадах были сформированы разведывательно-ударные дивизионы беспилотников. На их вооружении стоит линейка дронов и барражирующих боеприпасов. При помощи этих систем артиллеристы находят и уничтожают вражеские орудия, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня, комплексы ПВО и личный состав как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника. Дроны ведут результативную охоту за расчетами вражеских БПЛА, причем они успешно работают по целям, прикрытым средствами радиоэлектронной борьбы.

А в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали специальную подготовку операторов дронов. В ходе обучения личный состав знакомится с теорией применения и материальной частью дронов, а также проходит обучение по управлению, ведению разведки и корректировке огня с помощью беспилотников. Также военнослужащие получают знания по инженерной подготовке, военной топографии и тактической медицине. В войсках заранее было подготовлено достаточное число инструкторов, способных обучать личный состав управлению различными типами БПЛА под задачи РХБ-защиты.

В декабре министр обороны Андрей Белоусов заявил, что в России будет создан новый род войск — войска беспилотных систем. Их формирование завершится в III квартале этого года. Белоусов отметил, что массовое применение беспилотников стало самым значимым прорывом в тактике подразделений Вооруженных сил России. По данным министра, российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тыс. беспилотников, и этот показатель растет.

В августе прошлого года военным ведомством на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации был создан центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Он занимается подготовкой операторов БПЛА и робототехнических комплексов (РТК), а также разработкой и внедрением новых систем РТК в войска.

Роман Крецул

Богдан Степовой