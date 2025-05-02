Страны БРИКС заявили о необходимости предотвращения гонки вооружений в космосе

Главы МИД стран объединения "признали необходимость обеспечения использования космических систем и достижений в космических технологиях в мирных целях"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран БРИКС поддерживают необходимость предотвращения гонки вооружений в космосе и его милитаризации. Об этом говорится в декларации, опубликованной МИД Бразилии по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств, которая прошла в Рио-де-Жанейро с 28 по 29 апреля.

"Они также подтвердили поддержку обеспечения долгосрочной стабильности деятельности в космосе и предотвращения гонки вооружений в космосе и его милитаризации, а также угроз использования силы против объектов в космосе, в том числе путем переговоров о принятии соответствующего многостороннего правового инструмента", - говорится в документе.

Кроме того, участники встречи "признали необходимость обеспечения использования космических систем и достижений в космических технологиях в мирных целях".

Группа БРИКС была основана в 2006 году, в 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС присоединилась Индонезия. 1 января статус партнеров группы официально получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан, а 17 января - Нигерия.

Бразилия стала председателем БРИКС с 1 января.