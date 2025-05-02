ВМС Франции показали подрыв гидроциклом списанного десантного катера

Источник изображения: topwar.ru

ВМС Франции в рамках развития морских автономных и роботизированных систем провели эксперимент: дистанционно управляемый гидроцикл с боезарядом был запущен в сторону списанного десантного катера типа CTM, что привело к подрыву судна. Соответствующие кадры показаны в сети.

Как утверждают военные, оно не затонуло, так как корпус катера был специального усилен пластинами и шинами из-за соображений экологии.

Как указывается в местном издании Zone Militaire, морские дроны активно используются ВСУ, но их значение слишком преувеличено. По мнению автора, хотя дистанционно управляемые катера позволили удержать корабли Черноморского флота на расстоянии и, возможно, предотвратить десантную операцию в Одессе, они не сыграли решающей роли, так как российские потери в море или в порту были, по большей части, вызваны дальнобойными ракетами дальнего действия.

Источник изображения: topwar.ru

В середине Атлантики добиться этого было бы не так просто

- заявил адмирал Николя Вожур, начальник штаба ВМС.

Однако, как поясняет автор, это не означает, что во Франции должны терять интерес к средствам поражения такого рода. В рамках развития беспилотных систем и был проведён указанный эксперимент с гидроциклом. Анализ данных позволит усовершенствовать дистанционно управляемый ударный аппарат.