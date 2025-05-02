Войти
Военное обозрение

ВМС Франции показали подрыв гидроциклом списанного десантного катера

325
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВМС Франции в рамках развития морских автономных и роботизированных систем провели эксперимент: дистанционно управляемый гидроцикл с боезарядом был запущен в сторону списанного десантного катера типа CTM, что привело к подрыву судна. Соответствующие кадры показаны в сети.

Как утверждают военные, оно не затонуло, так как корпус катера был специального усилен пластинами и шинами из-за соображений экологии.

Как указывается в местном издании Zone Militaire, морские дроны активно используются ВСУ, но их значение слишком преувеличено. По мнению автора, хотя дистанционно управляемые катера позволили удержать корабли Черноморского флота на расстоянии и, возможно, предотвратить десантную операцию в Одессе, они не сыграли решающей роли, так как российские потери в море или в порту были, по большей части, вызваны дальнобойными ракетами дальнего действия.

Источник изображения: topwar.ru

В середине Атлантики добиться этого было бы не так просто

- заявил адмирал Николя Вожур, начальник штаба ВМС.

Однако, как поясняет автор, это не означает, что во Франции должны терять интерес к средствам поражения такого рода. В рамках развития беспилотных систем и был проведён указанный эксперимент с гидроциклом. Анализ данных позволит усовершенствовать дистанционно управляемый ударный аппарат.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Проекты
БПЛА
ЧФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.05 15:23
  • 1
Военные КНДР испытали вооружение новейшего эсминца
  • 02.05 15:14
  • 1
5-6 ГГц — максимум для современных CPU AMD и Intel, но будущее за фотонными компьютерами: ученые создали вычислитель с частотой 240 ГГц
  • 02.05 14:45
  • 8730
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.05 13:14
  • 25
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 02:01
  • 1
Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна
  • 01.05 20:38
  • 3
Сладков: Пришло время для корейской ЧВК?
  • 01.05 03:11
  • 1
Николай Патрушев: контуры победы в СВО уже хорошо просматриваются - Интервью ТАСС
  • 30.04 21:02
  • 0
Немного о НАПЛ России (название "ДЭПЛ" считается устаревшим)
  • 30.04 19:06
  • 0
Немного о МПЛА России
  • 30.04 14:57
  • 14
Военный симулятор продемонстрировал зловещий сценарий того, как российские ракеты атакуют Британию, разнося военные базы и истребители Королевских ВВС (The Sun, Великобритания)
  • 30.04 06:44
  • 0
Некоторые пояснения касательно текста "Эти три впечатляющие лодки составляют костяк подводного флота России (The National Interest, США)"
  • 30.04 05:48
  • 0
Ответ на "Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области"
  • 30.04 03:20
  • 1
В США обеспокоились продажей данных о мозге
  • 30.04 03:13
  • 1
Подписан контракт на закупку 26 истребителей Rafale для ВМС Индии
  • 30.04 02:57
  • 1
Как Украина может разрушить западный альянс (Financial Times, Великобритания)