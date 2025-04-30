Баканов: РФ может помочь с проектом индийской космической станции

Глава Роскосмоса отметил, что переговоры уже идут

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Роскосмос ведет переговоры с Индийской организацией космических исследований (ISRO) по вопросу применения российских технологий в проекте индийской национальной орбитальной станции (Bhartiya Antariksh Station, BAS). Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

"И мы ведем переговоры, в том числе с индийскими партнерами, о том, чтобы помочь им с их орбитальной станцией нашими технологиями", - заявил Баканов в интервью телеканалу "Россия-24".

На этот момент ISRO ведет работы над первой индийской космической станцией. В состав Bhartiya Antariksh Station, или BAS, войдет пять модулей - базовый, основной (узловой), научный, лабораторный и общерабочий. Первый модуль намерены запустить в 2028 году, а полное развертывание станции на орбите намечено на 2035 год.