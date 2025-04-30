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TSMC сохранит лучшие технологии дома, а мир получит чипы «вчерашнего дня»

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Завод TSMC
Завод TSMC.
Источник изображения: TSMC

США и другие страны получат заводы TSMC, но без доступа к самым новым техпроцессам

Тайвань намерен усилить свой «кремниевый щит», ограничив строительство зарубежных фабрик по производству передовых чипов компанией TSMC. Парламент страны готовит закон, согласно которому TSMC сможет строить за границей заводы, использующие технологии на одно-два поколения, отстающие от самых современных. Стратегия направлена на укрепление экономической безопасности Тайваня, делая его ключевым игроком в глобальной полупроводниковой индустрии.

Данное решение может негативно сказаться на планах США, которые рассчитывали на использование передовых технологий на новых заводах TSMC в Аризоне. Теперь этим фабрикам, вероятно, придется ограничиться производством чипов по более старым техпроцессам. Новейшие чипы, включая процессоры для будущих iPhone, по-прежнему будут производиться в Тайване.

Это отставание, которое может составить два-три года, укрепит технологическое преимущество страны, даже несмотря на расширение производства TSMC за рубежом.

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Страны
США
Тайвань
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