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Industry Hunter

Яндекс начинает заниматься созданием человекоподобных роботов

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Иллюстрация на тему "роботов-гуманоид"
Иллюстрация на тему "роботов-гуманоид".
Источник изображения: Grok

Сначала компания создаст операционную систему для роботов

Яндекс займется разработкой софта для роботов-гуманоидов, а в дальнейшем не исключает и их производство. Компания объявила о запуске проекта по созданию программного обеспечения для гуманоидных роботов с перспективой их дальнейшего производства.

Инициатива реализуется в рамках подразделения Yandex B2B Tech, связанного с беспилотным транспортом, и поддерживается новым фондом Yet Another Tech Fund. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на представителя компании.

Фонд Yet Another Tech Fund, созданный для поддержки инновационных проектов сотрудников «Яндекса», выделит в 2025 году 330 миллионов рублей на развитие технологий, включая робототехнику. На первом этапе разработчики сосредоточатся на создании операционной системы, которая обеспечит базовую подвижность роботов: умение ходить, подниматься по лестницам, открывать двери, проходить через турникеты и переносить грузы.

В дальнейшем Яндекс планирует выйти на полный цикл разработки гуманоидов — от написания софта для управления ими до их проектирования и производства. Компания собирается максимально адаптировать платформу под конкретные задачи и ускорить выход продукта на рынок.

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