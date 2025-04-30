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D-Russia.ru

В Китае приступили к использованию человекоподобных роботов на предприятиях

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Робот UBTech
Робот UBTech.
Источник изображения: D-Russia.ru

Производитель роботов-гуманоидов из КНР UBTech Robotics и крупный китайский производитель бытовой техники Midea Group наращивают темпы внедрения «роботизированных рабочих» на заводах в связи со стремлением страны к более широкому использованию данных технологий, пишет в понедельник South China Morning Post.

Cообщается, что «небольшую партию устройств» UBTech Robotics – модели Walker S1 и Walker C – закупил автопроизводитель Dongfeng Motor Group «для производственных нужд». Чем конкретно будут заниматься роботы на предприятии, не уточняется.

Между тем известно, что Walker S1 способен выполнять «точные безопасно синхронизированные операции на конвейере». Walker C – робот-администратор, который «может взаимодействовать с человеком».

Midea собирается в мае разместить на одной из своих умных фабрик роботов собственной разработки. Ожидается, что к июню роботы-гуманоиды смогут осуществлять контроль качества продукции и подключаться к некоторым бытовым приборам – микроволновкам, холодильникам, мойкам, сушкам и прочей технике.

Кроме того, Midea намерена задействовать роботов для обслуживания оборудования, инспекций на фабриках, обслуживания посетителей в магазинах.

В 2024 году, напомним, в Китае были впервые обнародованы руководящие принципы в области создания человекоподобных роботов – производители подобных машин должны гарантировать, что их продукты «не угрожают безопасности людей» и «эффективно стоят на страже человеческого достоинства».

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Страны
Китай
Проекты
Робот
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