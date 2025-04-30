Американская ракета Alpha со спутником Lockheed Martin взорвалась

Ракета Alpha со спутником корпорации Lockheed Martin взорвалась

Ракета Firefly Aerospace Alpha, запущенная со спутником корпорации Lockheed Martin, взорвалась в ходе полета. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Носитель стартовал с базы Ванденберг в Калифорнии 29 апреля в 16:37 по московскому времени. Через 2 минуты и 35 секунд произошло разделение первой и второй ступеней ракеты, во время которого, вероятно, и произошел взрыв.

В американской компании Firefly Aerospace, создавшей ракету Alpha, рассказали, что взорвалась первая ступень, обломки которой повредили сопло двигателя второй ступени, из-за чего спутник Lockheed Martin был выведен на нерасчетную орбиту.

Полезной нагрузкой в ходе запуска была экспериментальная спутниковая платформа LM400, способная вмещать до 1100 килограммов полезных грузов.

В феврале издание сообщило, что Firefly Aerospace получила контракт Космических сил США на запуск Alpha.

Из шести пусков Alpha только два (третий и пятый) были успешными. Первый запуск ракеты разработки Firefly Aerospace состоялся в сентябре 2021 года.