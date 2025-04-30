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Российская газета

Американский "легкий танк" М10 массой в 42 тонны признан провальным

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Один из опытных образцов нового американского танка М10 Booker, разработанного General Dynamics Land Systems по программе Mobile Protected Firepower (MPF)
Один из опытных образцов нового американского танка М10 Booker, разработанного General Dynamics Land Systems по программе Mobile Protected Firepower (MPF).
Источник изображения: армия США

Создание бронетанковой техники нового поколения в США сопровождается чередой неудач - только недавно были прикрыты работы над М1А2 SEPv4 Abrams, который оказался слишком тяжелым - 73,5 тонны. Аналогичные проблемы возникли и у "легкого" М10 Booker, сообщает Defense One.

Результат вышел вовсе не легким, а превосходящим по массе Т-72А. У советской машины вес составляет 41 тонну, у "американца" - 42 тонны. Причем броневая защита у "семьдесят второго" противоснарядная и значительно превосходит ту, что имеется у его заокеанского противника.

В итоге, как сообщается, Booker не может преодолеть восемь из одиннадцати мостов, расположенных на территории военной базы Форт-Кэмпбелл.

Американские военные хотели получить замену давно снятого с вооружения 15-тонного авиадесантного M551 Sheridan, им же навязали технику другой весовой категории, которую они не хотят закупать.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Т-72
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