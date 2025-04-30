Китай и Малайзия запланировали строительство экваториального космодрома

SpaceNews: Китай и Малайзия обсуждают планы строительства космодрома на экваторе

Китай и Малайзия обсуждают планы строительства международного коммерческого космодрома на экваторе. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Соответствующее соглашение о намерениях подписали китайская компания China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) и малайзийские предприятия Pahang State Development Corporation (PKNP) и Lestari Angkasa. Малайзийское правительство отвело сторонам один год на составление технико-экономического обоснования проекта Pahang International Spaceport, который может создать две тысячи рабочих мест.

В июне 2024 года агентство ТАСС со ссылкой на китайские СМИ сообщило, что Китай завершил строительство коммерческого космодрома в городе Вэньчан. Построенный космодром стал пятым наземным пусковым комплексом в Китае (не считая морских).