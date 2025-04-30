Южная Корея показала концепт истребителя шестого поколения

Источник изображения: topwar.ru

Южнокорейская компания Hanwha Aerospace показала рекламный ролик с концептуальной анимацией истребителя шестого поколения, что свидетельствует о намерении Сеула принять участие в разработке самолёта нового типа.

Hanwha планирует использовать в качестве силовой установки для перспективной машины газотурбинные двигатели собственной разработки, которые в настоящее время создаются для истребителя KF-21 (а именно для модификации Block 3), первый прототип которого совершил первый полёт в 2022 году и самолёт ещё не доведён до готовности.

Конкретные технические подробности о новых продуктах не раскрываются. Однако, судя по видео, истребитель будет оснащён двумя двигателями с изменяемым вектором тяги (благодаря подвижным в нескольких плоскостях соплам). Силовая установка полностью утоплена в фюзеляже, что может указывать на стремление снизить ИК-заметность и обеспечить высокие лётные характеристики, такие как продолжительный сверхзвуковой полёт.

Источник изображения: topwar.ru

Самолёт имеет бесхвостую дельтовидную конфигурацию с интегрированным в крыло фюзеляжем, что указывает на то, что конструкция ориентирована на уменьшение радиолокационной заметности.

Не видно внешних узлов подвески, что может говорить о том, что вооружение будет размещаться внутри фюзеляжа. В конструкции предусмотрена кабина пилота, что свидетельствует о том, что платформа будет по крайней мере опционально пилотируемой.