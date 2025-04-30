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Техкульт

Норвежская Eureka Naval Craft представила беспилотное боевое судно Bengal MC

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Bengal MC

До недавнего времени семейство автономных морских судов не отличалось большим разнообразием. Однако ситуация стремительно меняется: сегодня в ВМС ряда стран активно тестируются беспилотные корабли для борьбы с субмаринами, траления морских мин — и даже безэкипажные подводные лодки. При этом стоит уточнить — речь идет о судах небольшого размера.

Судно Bengal MC норвежской компании Eureka Naval Craft — особый случай. Это крупный беспилотный корабль с дальностью хода до 1800 км, способный перевозить большую полезную нагрузку. Судно имеет модульную конструкцию, что позволяет перестраивать его под выполнение конкретных миссий — например, для перевозки войск, проведения десантных операций, ведения РЭБ, разминирования и других. Оно очень экономично и не требует больших затрат на эксплуатацию и ремонт. Bengal MC сочетает в себя свойства судна на воздушной подушке и катамарана, что обеспечивает ему скорость до 92 км/ч. Оно рассчитано на перевозку до 40 тонн груза. Корабль-беспилотник будет вооружен КР «Томагавк» и противокорабельными ракетами.

Bengal MC

Александр Агеев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
БПЛА
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