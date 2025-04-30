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ТАСС

Главы космических агентств БРИКС поддержали создание Совета по космосу

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Объединение БРИКС
Объединение БРИКС.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

В нем будут рассматриваться проекты и инициативы, международные вопросы, такие как долгосрочная устойчивость и безопасность космической деятельности, управление космическим движением

БРАЗИЛИА, 29 апреля. /ТАСС/. Главы космических агентств стран БРИКС поддержали предложение о создании Совета по космосу в рамках этого объединения.

В понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече глав космических агентств в столице Бразилии предложил создать в рамках БРИКС Совет по космосу для координации работы по текущим совместным проектам и новым инициативам.

Выступая на пленарной сессии встречи, Баканов уточнил, что Совет БРИКС по космосу мог бы стать ключевым совещательным органом объединения по вопросам исследования и использования космоса в мирных целях. В нем будут рассматриваться проекты и инициативы, международные вопросы, такие как долгосрочная устойчивость и безопасность космической деятельности, управление космическим движением, спутниковая навигация, космический мусор, освоение космических ресурсов.

Создание совета, по словам главы Роскосмоса, обеспечит справедливые и взаимовыгодные отношения между космическими агентствами и предприятиями стран - участниц объединения, а также сделает возможным скорейший запуск амбициозных совместных программ и проектов.

Он уточнил, что у каждой страны БРИКС свое видение будущего мировой космонавтики, своя стратегия и свои интересы, но объединение усилий дало бы ощутимый синергетический эффект. Баканов напомнил, что совокупная группировка стран БРИКС составляет около 1,5 тысячи космических аппаратов, а с 21 стартового комплекса на территории стран объединения в 2024 году состоялось около 100 пусков. Эта инфраструктура может быть использована на благо экономики и для повышения качества жизни граждан стран БРИКС, подчеркнул глава Роскосмоса. 

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