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Военное обозрение

Для специалистов по кибератакам Академия ВВС США открыла учебный центр

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Источник изображения: topwar.ru

Для повышения квалификации действующих и будущих специалистов по тактическим кибератакам Академия ВВС США открыла специализированный учебный центр, расположенный в штате Колорадо. Он представляет собой трехэтажное здание, рассчитанное на 1400 курсантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Академии.

В этом учебно-тренировочном центре будут проводиться занятия, организованные Департаментом компьютерных и кибернетических наук, кибернетическим подразделением ВВС США AF CyberWorx и Институтом будущих конфликтов.

Учебное заведение занимает площадь почти 4,5 тысячи квадратных метров. В нем располагаются учебные классы, аудитории, помещения для совместной работы и 14 современных лабораторий. Здесь есть все условия для проведения лекций и практических занятий.

Это учреждение повысит производительность и результативность исследований курсантов, особенно в области кибербезопасности и искусственного интеллекта. Безопасное помещение позволяет нам проводить для наших воинов реальную кибернетическую подготовку, а также взаимодействовать с другими подразделениями Военно-воздушных и Космических сил для кибернетического обучения и соревнований

- заявил доцент и заведующий кафедрой компьютерных и кибернетических наук подполковник ВВС США Джеймс Махер.

Строительство объекта началось в 2021 году. Его общая стоимость составила 60 миллионов долларов. Центр назвали в честь директора фонда Академии ВВС США подполковника в отставке Пола Мадеры.

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