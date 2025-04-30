Президент США считает, что спасает эту нацию

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "очень скоро будет разгромлена". Американский лидер считает, что пытается ее спасти.

"Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эта нация будет разгромлена очень скоро. Это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза", - сказал он в интервью журналу The Atlantic.

Трампа также спросили, может ли он допустить ситуацию, в которой США предоставят Украине еще больше вооружений. "Это необязательно должно быть оружие. Существует множество видов оружия. Необязательно оружие с пулями. Это может быть оружие посредством санкций. Это может быть оружие при помощи банковских операций. Это может быть множество других видов оружия", - указал хозяин Белого дома.