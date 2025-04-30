Путин призвал создавать архитектуру неделимой безопасности

Путин призвал создавать архитектуру равной и неделимой безопасности

ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Необходимо создавать архитектуру равной и неделимой безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы убеждены: мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства, не в ущерб интересам других", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".

Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.