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РИА Новости

Путин призвал создавать архитектуру неделимой безопасности

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Путин призвал создавать архитектуру равной и неделимой безопасности

ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Необходимо создавать архитектуру равной и неделимой безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы убеждены: мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства, не в ущерб интересам других", - сказал Путин на международном форуме "Великое наследие - общее будущее".

Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

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Белоруссия
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Путин Владимир
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