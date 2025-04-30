В США представили комплекс Pulsar-L для борьбы с дронами

Компания Anduril представила комплекс РЭБ Pulsar-L для борьбы с дронами

Американская компания Anduril Industries представила новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Pulsar-L, предназначенный для защиты от дронов. Об этом сообщает Defense News.

Облегченная версия базового Pulsar предназначена для отслеживания и подавления дронов. Комплекс размером с коробку из-под обуви весит около 11 килограммов. Представитель Anduril Крис Броуз отметил, что Pulsar-L уже используют в боевых действиях. Он отказался сообщить, где применяют систему, но отметил, что Pulsar-L действует в реальных операциях в «самых сложных помеховых условиях».

По словам Броуза, благодаря существующим наработкам компании комплекс разработали за восемь месяцев. В 2024 году Anduril представила комплекс Pulsar-V для автомобилей, систему воздушного базирования Pulsar Alpha и стационарную систему.

В компании подчеркнули, что Pulsar-L может работать автономно. Система автоматически анализирует спектр и обнаруживает угрозы, которые необходимо глушить. Там отметили, что к концу 2025 года планируют выпустить более ста комплексов Pulsar-L. При этом в Anduril отказались назвать первых заказчиков.

В апреле Научно-производственное объединение «Киловатт» представило станцию РЭБ «Штора» К-12/700 на выставке Securika Moscow 2025. В зависимости от рельефа местности, радиус действия системы составляет 2,5-5 километров.