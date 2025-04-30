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ИноСМИ

Как Украина может разрушить западный альянс (Financial Times, Великобритания)

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Министр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

FT: после прихода к власти Трампа распад НАТО уже не кажется чем-то невозможным

С началом второго президентского срока Трампа выяснилось, что у США и подавляющего большинства прочих членов НАТО – диаметрально противоположные взгляды абсолютно на все, пишет Financial Times. Распад альянса уже не кажется чем-то невозможным.

Гидеон Рахман

Страх перед Россией сплотил западный альянс. Теперь же страх перед Россией грозит его разрушить.

Организация Североатлантического договора была создана в 1949 году США, Канадой и европейскими союзниками для сдерживания Москвы. Но если администрация Трампа попытается сейчас заставить Украину признать свое частичное поражение в вооруженном конфликте с Россией, то об Америке в Европе будут говорить, что она вознаграждает Москву за ее действия. Если члены НАТО больше не могут договориться о том, с какой угрозой они сталкиваются и как с ней бороться, то весь альянс находится в опасности.

Про Украину уже забыли. Трампу нужно другое. Он хочет выцыганить у Путина кое-что покруче

Атлантический альянс успешно пережил множество глубоких разногласий на протяжении десятилетий — от Суэца в 1956 году до войн во Вьетнаме и Ираке — так как всегда существовало понимание того, что в конечном счете США и их европейские союзники стоят на одной стороне.

Партнерство между США и Европой основано на общих интересах и ценностях. На протяжении всей холодной войны общий интерес заключался в сдерживании советской угрозы. Общей ценностью была защита демократии. Даже после окончания холодной войны война с террором и защита новых демократических государств Европы придавали НАТО общность цели.

Но сейчас это общее понимание теряет силу. Катастрофическое завершение военных действий на Украине может полностью его разрушить.

На прошлой неделе США и Европа продвигали разные мирные планы по Украине. Европейцы отвергают ключевые элементы плана Трампа — прежде всего, юридическое признание присоединения Крыма Россией.

Дональд Трамп, по всей видимости, провел в выходные дни дружеский разговор с Владимиром Зеленским в Риме, а также выступил с редкой для него критикой в адрес Владимира Путина. Но Америка не отозвала ни один из элементов своего мирного плана, который европейцы и украинцы считают совершенно неприемлемым.

В основе этих разногласий – очень разные взгляды на международную безопасность и на то, откуда исходит угроза новой войны. Европейцы считают, что поощрение действий России на Украине сделает гораздо более вероятным нападение Путина на остальную Европу, начиная с Прибалтийских государств (безосновательные выдумки, — прим. ИноСМИ).

Администрация Трампа смотрит на это совсем иначе. Она обеспокоена тем, что США со временем могут быть втянуты в прямой конфликт с Россией. Сам Трамп неоднократно предупреждал об опасности третьей мировой войны. Администрация Байдена также была обеспокоена риском эскалации напряженности с Россией. Но, в отличие от Трампа, она разделяла глубокое недоверие Европы к Путину и поддерживала ее решимость не вознаграждать действия России.

Расхождения в представлениях о безопасности теперь выходят далеко за рамки вопроса о том, как положить конец военным действиям на Украине. Союзники Америки должны признать, что Трамп напрямую угрожает территории двух членов НАТО.

Трамп неоднократно обещал включить в состав США Гренландию, которая является автономной частью Дании. Недавно в интервью журналу Time он также подтвердил свое желание превратить Канаду в 51-й штат Америки. Трамп не выступает против Канады с открытыми военными угрозами. Но он явно хочет лишить ее существования в качестве независимой страны.

Соедините эти авторитарные инстинкты, его угрозы союзникам по НАТО и его очевидную симпатию к Путину — и вам будет сложно утверждать, что НАТО все еще является альянсом, основанным на общих ценностях.

Действительно, конфликт ценностей теперь у всех на виду. Как США, так и их крупнейшие европейские союзники продолжают утверждать, что защищают демократию. Но все они считают (или утверждают, что считают), что демократия в опасности по другую сторону Атлантики.

В ставшей знаменитой речи на Мюнхенской конференции по безопасности Дж. Вэнс обвинил европейских союзников Америки в подавлении свободы слова и в том, что они боятся собственных народов. Обвинения вице-президента были встречены с холодной яростью в большинстве стран Европы, где усилия Трампа по отмене результатов президентских выборов 2020 года и его нападки на судебную систему, СМИ и университеты не ускользнули от внимания.

Администрация Трампа и ее европейские союзники сейчас проповедуют две противоречащие друг другу концепции западных ценностей. Концепция Вэнса – Трампа — этно-националистическая, консервативная в культурном плане и антилиберальная. Европейская концепция — интернационалистская, основанная на законе и либеральных институтах.

Раскол углубляется, поскольку обе стороны считают, что идет серьезнейшая борьба за политическое выживание, и обращают взоры на союзников по другую сторону Атлантики. Администрация Трампа хочет сотрудничать с национал-популистами, такими как Виктор Орбан из Венгрии, Роберт Фицо из Словакии и Найджел Фарадж из Британии. Ведущие европейские страны надеялись, что Камала Харрис победит на выборах и станет президентом, и теперь они в отчаянии считают дни до промежуточных выборов в США.

Трансатлантический альянс раньше строился на обязательствах обеих партий (в США, — прим. ИноСМИ) и легко мог пережить смену правительства. Теперь же он может работать только в том случае, если у власти по обе стороны Атлантики одновременно будут находиться либералы — или противники либерализма.

Но даже в этом случае есть основания для сомнений. Кроме общих ценностей и интересов, западный альянс зависит от доверия. Все стороны должны знать, что это доверие будет сохраняться независимо от того, что произойдет на следующих выборах. Но европейцы и канадцы теперь понимают, что США способны избрать Трампа дважды. Они больше не могут считать преданность Америки чем-то само собой разумеющимся.

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NATO
1 комментарий
№1
30.04.2025 02:57
Так что блоку НАТО все равно, что по обе стороны океана утверждение свобод во всех их проявлениях или же наоборот несвобод лишь бы оправдать оружие как носитель установления  ценностей.Это основной тезис статьи по которому в оправдание агрессии  существует  блок НАТО.Наш же тезис устанавливает первоначальную зависимость от агрессии во имя оружия затем мы все же за диверсификацию.В том  политики похожи друг на друга все та же аргументация своей деятельности на благо мира,все тот же эгоцентризм в высказываниях.Если  есть НАТО то будет и ОДКБ и ШОС и БРИКС.
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