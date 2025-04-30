Как Украина может разрушить западный альянс (Financial Times, Великобритания)

FT: после прихода к власти Трампа распад НАТО уже не кажется чем-то невозможным

С началом второго президентского срока Трампа выяснилось, что у США и подавляющего большинства прочих членов НАТО – диаметрально противоположные взгляды абсолютно на все, пишет Financial Times. Распад альянса уже не кажется чем-то невозможным.

Гидеон Рахман

Страх перед Россией сплотил западный альянс. Теперь же страх перед Россией грозит его разрушить.

Организация Североатлантического договора была создана в 1949 году США, Канадой и европейскими союзниками для сдерживания Москвы. Но если администрация Трампа попытается сейчас заставить Украину признать свое частичное поражение в вооруженном конфликте с Россией, то об Америке в Европе будут говорить, что она вознаграждает Москву за ее действия. Если члены НАТО больше не могут договориться о том, с какой угрозой они сталкиваются и как с ней бороться, то весь альянс находится в опасности.

Про Украину уже забыли. Трампу нужно другое. Он хочет выцыганить у Путина кое-что покруче

Атлантический альянс успешно пережил множество глубоких разногласий на протяжении десятилетий — от Суэца в 1956 году до войн во Вьетнаме и Ираке — так как всегда существовало понимание того, что в конечном счете США и их европейские союзники стоят на одной стороне.

Партнерство между США и Европой основано на общих интересах и ценностях. На протяжении всей холодной войны общий интерес заключался в сдерживании советской угрозы. Общей ценностью была защита демократии. Даже после окончания холодной войны война с террором и защита новых демократических государств Европы придавали НАТО общность цели.

Но сейчас это общее понимание теряет силу. Катастрофическое завершение военных действий на Украине может полностью его разрушить.

На прошлой неделе США и Европа продвигали разные мирные планы по Украине. Европейцы отвергают ключевые элементы плана Трампа — прежде всего, юридическое признание присоединения Крыма Россией.

Дональд Трамп, по всей видимости, провел в выходные дни дружеский разговор с Владимиром Зеленским в Риме, а также выступил с редкой для него критикой в адрес Владимира Путина. Но Америка не отозвала ни один из элементов своего мирного плана, который европейцы и украинцы считают совершенно неприемлемым.

В основе этих разногласий – очень разные взгляды на международную безопасность и на то, откуда исходит угроза новой войны. Европейцы считают, что поощрение действий России на Украине сделает гораздо более вероятным нападение Путина на остальную Европу, начиная с Прибалтийских государств (безосновательные выдумки, — прим. ИноСМИ).

Администрация Трампа смотрит на это совсем иначе. Она обеспокоена тем, что США со временем могут быть втянуты в прямой конфликт с Россией. Сам Трамп неоднократно предупреждал об опасности третьей мировой войны. Администрация Байдена также была обеспокоена риском эскалации напряженности с Россией. Но, в отличие от Трампа, она разделяла глубокое недоверие Европы к Путину и поддерживала ее решимость не вознаграждать действия России.

Расхождения в представлениях о безопасности теперь выходят далеко за рамки вопроса о том, как положить конец военным действиям на Украине. Союзники Америки должны признать, что Трамп напрямую угрожает территории двух членов НАТО.

Трамп неоднократно обещал включить в состав США Гренландию, которая является автономной частью Дании. Недавно в интервью журналу Time он также подтвердил свое желание превратить Канаду в 51-й штат Америки. Трамп не выступает против Канады с открытыми военными угрозами. Но он явно хочет лишить ее существования в качестве независимой страны.

Соедините эти авторитарные инстинкты, его угрозы союзникам по НАТО и его очевидную симпатию к Путину — и вам будет сложно утверждать, что НАТО все еще является альянсом, основанным на общих ценностях.

Действительно, конфликт ценностей теперь у всех на виду. Как США, так и их крупнейшие европейские союзники продолжают утверждать, что защищают демократию. Но все они считают (или утверждают, что считают), что демократия в опасности по другую сторону Атлантики.

В ставшей знаменитой речи на Мюнхенской конференции по безопасности Дж. Вэнс обвинил европейских союзников Америки в подавлении свободы слова и в том, что они боятся собственных народов. Обвинения вице-президента были встречены с холодной яростью в большинстве стран Европы, где усилия Трампа по отмене результатов президентских выборов 2020 года и его нападки на судебную систему, СМИ и университеты не ускользнули от внимания.

Администрация Трампа и ее европейские союзники сейчас проповедуют две противоречащие друг другу концепции западных ценностей. Концепция Вэнса – Трампа — этно-националистическая, консервативная в культурном плане и антилиберальная. Европейская концепция — интернационалистская, основанная на законе и либеральных институтах.

Раскол углубляется, поскольку обе стороны считают, что идет серьезнейшая борьба за политическое выживание, и обращают взоры на союзников по другую сторону Атлантики. Администрация Трампа хочет сотрудничать с национал-популистами, такими как Виктор Орбан из Венгрии, Роберт Фицо из Словакии и Найджел Фарадж из Британии. Ведущие европейские страны надеялись, что Камала Харрис победит на выборах и станет президентом, и теперь они в отчаянии считают дни до промежуточных выборов в США.

Трансатлантический альянс раньше строился на обязательствах обеих партий (в США, — прим. ИноСМИ) и легко мог пережить смену правительства. Теперь же он может работать только в том случае, если у власти по обе стороны Атлантики одновременно будут находиться либералы — или противники либерализма.

Но даже в этом случае есть основания для сомнений. Кроме общих ценностей и интересов, западный альянс зависит от доверия. Все стороны должны знать, что это доверие будет сохраняться независимо от того, что произойдет на следующих выборах. Но европейцы и канадцы теперь понимают, что США способны избрать Трампа дважды. Они больше не могут считать преданность Америки чем-то само собой разумеющимся.