Войти
Военное обозрение

В Польше решили подсчитать, сколько власти тратят на Starlink для Украины, и заявили, что закупать новые терминалы для ВСУ больше не будут

411
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Польше решили подсчитать, сколько они тратят на обслуживание системы спутниковой связи Starlink для Украины. Оказалось, что в общей сложности только за период с 2022 по 2024 годы (2025 не учтён) поляки потратили на эти цели около трети миллиарда злотых – 7 млрд рублей.

Сообщается о том, что эта сумма включает в себя покупку комплектов оборудования, а также стоимость пользования по подписке.

При этом польское министерство цифровых технологий заявляет о том, что с настоящего момента не планирует покупать оборудование «Старлинк» для ВСУ, а ограничится оплатой услуг. Суммарная стоимость подписки для украинских военных Польшей составит около 78 млн злотых (1,7 млрд рублей) до конца года.

Польская сторона сообщает о том, что средства на такие приобретения поступают из так называемого Фонда помощи Украине. Он был создан властями Польши в 2022 году. Благодаря этому на Украину были поставлены 24,5 тыс. спутниковых терминалов Starlink. Ещё около 5 тысяч терминалов передано «другими польскими субъектами», причём часть из них всё ещё находятся на складах в Польше, так как Украина, как утверждается, сама их не забрала. Оплату услуг подписки оплачивает исключительно польское правительство.

На данный момент стоимость оплаты базовой версии услуг связи «Старлинк» для Украины составляет 529 злотых в месяц (более 11,5 тыс. рублей), а так называемая специальная подписка в переводе на российскую валюту – более 30 тысяч рублей в месяц. Как видно, суммы немалые. И Маск в накладе не остаётся…

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.04 17:56
  • 8716
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.04 14:57
  • 14
Военный симулятор продемонстрировал зловещий сценарий того, как российские ракеты атакуют Британию, разнося военные базы и истребители Королевских ВВС (The Sun, Великобритания)
  • 30.04 14:15
  • 23
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.04 08:18
  • 2
Сладков: Пришло время для корейской ЧВК?
  • 30.04 06:44
  • 0
Некоторые пояснения касательно текста "Эти три впечатляющие лодки составляют костяк подводного флота России (The National Interest, США)"
  • 30.04 05:48
  • 0
Ответ на "Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области"
  • 30.04 03:20
  • 1
В США обеспокоились продажей данных о мозге
  • 30.04 03:13
  • 1
Подписан контракт на закупку 26 истребителей Rafale для ВМС Индии
  • 30.04 02:57
  • 1
Как Украина может разрушить западный альянс (Financial Times, Великобритания)
  • 29.04 21:43
  • 0
Ответ на "Польша раскрывает свои планы по превращению в мощную военную державу (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 29.04 20:56
  • 0
Ответ на "Мирное соглашение Трампа ужасно. Но Украина все равно должна его принять (The Times, Великобритания)"
  • 29.04 20:44
  • 1
Польша раскрывает свои планы по превращению в мощную военную державу (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 29.04 19:43
  • 0
Ответ на "Польская пресса: война выявила ограниченную полезность амфибийных свойств бронетехники"
  • 29.04 19:16
  • 0
По поводу "Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)"
  • 29.04 12:33
  • 1
Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)