В Польше решили подсчитать, сколько власти тратят на Starlink для Украины, и заявили, что закупать новые терминалы для ВСУ больше не будут

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В Польше решили подсчитать, сколько они тратят на обслуживание системы спутниковой связи Starlink для Украины. Оказалось, что в общей сложности только за период с 2022 по 2024 годы (2025 не учтён) поляки потратили на эти цели около трети миллиарда злотых – 7 млрд рублей.

Сообщается о том, что эта сумма включает в себя покупку комплектов оборудования, а также стоимость пользования по подписке.

При этом польское министерство цифровых технологий заявляет о том, что с настоящего момента не планирует покупать оборудование «Старлинк» для ВСУ, а ограничится оплатой услуг. Суммарная стоимость подписки для украинских военных Польшей составит около 78 млн злотых (1,7 млрд рублей) до конца года.

Польская сторона сообщает о том, что средства на такие приобретения поступают из так называемого Фонда помощи Украине. Он был создан властями Польши в 2022 году. Благодаря этому на Украину были поставлены 24,5 тыс. спутниковых терминалов Starlink. Ещё около 5 тысяч терминалов передано «другими польскими субъектами», причём часть из них всё ещё находятся на складах в Польше, так как Украина, как утверждается, сама их не забрала. Оплату услуг подписки оплачивает исключительно польское правительство.

На данный момент стоимость оплаты базовой версии услуг связи «Старлинк» для Украины составляет 529 злотых в месяц (более 11,5 тыс. рублей), а так называемая специальная подписка в переводе на российскую валюту – более 30 тысяч рублей в месяц. Как видно, суммы немалые. И Маск в накладе не остаётся…