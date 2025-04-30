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В США захотели создать аналог «Орешника»

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Архивное фото. Фото: USA-NUCLEAR / ICBM U.S. Air Force / Senior Airman Ian Dudley / Reuters
Архивное фото. Фото: USA-NUCLEAR / ICBM U.S. Air Force / Senior Airman Ian Dudley / Reuters.

TWZ: В США захотели создать баллистическую ракету средней дальности

Армия США может получить около 640 миллионов долларов дополнительного финансирования для создания баллистических ракет средней дальности (БРСД), которые станут аналогом российской БРСД «Орешник». Об этом сообщает The War Zone (TWZ).

«Работа над БРСД, ударной системой дальнего действия, которой армия не располагала со времен окончания холодной войны, является одним из множества проектов, которые будут ускорены благодаря недавно предложенному членами Конгресса пакету расходов на оборону в размере 150 миллиардов долларов», — пишет издание.

В публикации подчеркнули, что армия США уже рассматривает вариант ракеты средней дальности, который можно разработать на основе ракеты малой дальности Precision Strike Missile (PrSM). При этом выделение дополнительных средств может говорить о том, что Вашингтон захотел разработать новое изделие.

В 1987 году СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который обязывал стороны уничтожить ракеты наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (500-1000 километров) дальности. Однако в 2019 году стало известно о прекращении действия договора после выхода из него США.

В январе американское издание The National Interest писало, что блоки «Орешника» обладают высокой точностью поражения, что позволяет им эффективно выводить из строя авианосцы. Считается, что российская БРСД атакует цель со скоростью 10 чисел Маха (2,5-3 километра в секунду).

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