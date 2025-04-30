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Валерий Агеев

Ежегодная масштабная конференция «Технологии Геоскана 2025» прошла в Москве

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Конференция «Технологии Геоскана 2025»
Конференция «Технологии Геоскана 2025».
Источник изображения: Валерий Агеев

28 апреля в Москве на площадке инновационного кластера «Ломоносов» прошла ежегодная масштабная конференция «Технологии Геоскана 2025». В ней приняло участие более 700 человек, озвучено 62 доклада от специалистов «Геоскана» и приглашенных экспертов, прошла работа четырех тематических залов. Мероприятие прошло при поддержке Ассоциации «АЭРОНЕКСТ» и объединило экспертов в области БАС, представителей системы образования, государственных ведомств и бизнеса.

В этом году конференция была разделена на четыре тематические секции, каждая из которых прошла в отдельном зале и длилась целый день.

Новые горизонты применения БАС

Трек «Драйв» открыла пленарная сессия. Эксперты обсудили перспективы российских технологий в освоении Луны и Марса: плазменные двигатели для лунных спутников, системы мониторинга околоземного пространства, фотограмметрию для исследования небесных тел. Далее специалисты «Геоскана» представили проекты 2024 года в аэрофотосъемке и геологоразведке, подчеркнув преимущества беспилотных систем.


Конференция «Технологии Геоскана 2025».
Источник: Валерий Агеев

Приглашенные спикеры в ходе панельной дискуссии поделились успешными практиками применения БАС для мониторинга территорий, сельского хозяйства и земельного контроля. Завершила трек карьерная сессия — специалисты «Геоскана» рассказали о профессиональном пути в отрасли.

- Беспилотные технологии «Геоскана» уже стали важной частью инфраструктуры в регионах: в рамках государственного гражданского заказа было поставлено более 2200 профессиональных комплексов и свыше 13 000 учебных БАС.

Сегодня важно не просто поставлять технику, а понимать, как она будет использоваться. Мы видим огромный потенциал в расширении сценариев применения БАС. Именно на этом будет сосредоточено развитие отрасли в ближайшие годы, заявил на конференции Павел Круглов, директор по продажам ГК «Геоскан».

Подготовка кадров для отрасли

Параллельно проходил трек «Образование», где рассматривались современные подходы к обучению специалистов для индустрии БАС. «Геоскан» представил новые разработки: учебный квадрокоптер «Пионер Мини 2» с бортовым ИИ, мобильную платформу «Арена Мини» для практических занятий и учебник «Беспилотные летательные аппараты» для школьников 8–9 классов.


Учебник «Беспилотные летательные аппараты» для школьников 8–9 классов.
Источник: Валерий Агеев

Также обсуждалась роль среднего профессионального образования и высшей школы в подготовке специалистов для отрасли. Отдельно анонсировали новый формат — сетевую модель работы студенческого конструкторского бюро «Геоскана» для изучения БАС в российских вузах.

Геоскан в космосе

В треке «Космос» участники познакомились с результатами четырехлетней работы «Геоскана» в области научно-образовательных миссий и развитием платформ формата CubeSat. Уже в 2025 году компания планирует запустить 10 спутников с различной полезной нагрузкой. Приглашенные эксперты рассказали о работе со спутниковыми данными, управлении малыми космическими аппаратами и адаптации их к ракетным системам для запуска в космос. В этот же день прошел очный этап хакатона «Привет, Спутник!», где студенты проектировали приложения для мониторинга наземных станций сети «СОНИКС».


Источник: Валерий Агеев

Видеомониторинг и выставка технологий

Отдельное внимание уделили видеомониторингу: рассказали о технических решениях на примере «Геоскана 701 Видео», впервые представили модернизированную версию «Геоскана 201 Видео» с новой камерой PV32 для самолетных БАС и привязное исполнение «Геоскана 801». Также презентовали собственную систему управления безопасностью полетов. Продолжением трека стали доклады о новых образовательных программах подготовки специалистов БАС.


Источник: Валерий Агеев

Дополняя деловую программу, в холле работала выставка продукции «Геоскана»: беспилотники для аэрофотосъемки, геологоразведки, шоу дронов, малые космические аппараты и образовательные комплексы. Гости могли пройти профориентационное тестирование, пилотировать дроны в симуляторе полетов и опробовать управление коптерами и роботами на Арене Мини.

- На этой ежегодной конференции мы презентуем все наши достижения и озвучиваем планы в будущее. В этом году мы поставили себе задачу: доказать и показать, что «Геоскан» — это не только про беспилотники, это про технологии вообще и про космос, в частности. Мы хотим переформатировать представление о нас, как о компании, и рассказать всем о том, куда мы идем — мы идем в космос и у нас большие космические проекты, прокомментировал генеральный директор «Геоскана» Алексей Юрецкий.

«Геоскан» — российская группа технологических компаний, которая занимается разработкой и производством беспилотных авиационных систем (БАС), малых космических аппаратов (кубсатов), авионики, средств беспроводной связи, сенсоров для БАС и кубсатов, разработкой и производством беспилотных систем и систем навигации в помещениях для STEM-образования и соревнований по робототехнике, предоставлением услуг по беспилотной аэрофотосъемке, в том числе мультиспектральной и тепловизионной, воздушному лазерному сканированию, геологоразведке, шоу дронов.

Концентрация на одном предприятии разработки и производства как самих БАС и кубсатов, так и их блоков, компонентов и программного обеспечения, позволяет достигать уникальных технических характеристик конечной продукции.


Конференция «Технологии Геоскана 2025».
Источник: Валерий Агеев

Валерий Агеев

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