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ТАСС

В РФ разработали технологию изготовления космических аппаратов в космосе

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© Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

По данным холдинга РКС, изобретение поможет решить вопрос быстрого развертывания отечественных спутниковых группировок и продлить срок активного существования уже функционирующих космических систем

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские специалисты разработали технологию изготовления и обслуживания космических аппаратов в космосе, с помощью которых предполагается решить вопрос быстрого развертывания отечественных спутниковых группировок. Об этом сообщили в холдинге "Российские космические системы".

"Технологию изготовления и обслуживания космических аппаратов в космосе разработали специалисты холдинга "Российские космические системы (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос"). С ее помощью компания предлагает решить вопрос быстрого развертывания отечественных спутниковых группировок, а также продлить срок активного существования уже функционирующих космических систем", - говорится в сообщении.

В холдинге подчеркнули, что обеспечение технологического суверенитета России в вопросах освоения космического пространства, планы по строительству Российской орбитальной станции и построение перспективных группировок спутников требует от космических инженеров разработки новых способов и технологий создания "космической инфраструктуры". "<…> за счет унификации комплектующих, совершенствования массы и габаритов сборка космических аппаратов должна двигаться по пути переноса завершающего этапа работ на орбиту", - заявили в РКС.

В организации уточнили, что первоначально под строительством спутников можно понимать сборку методом стыковки функциональных блоков, подготовку любого аппарата перед эксплуатацией и поддержание его в рабочем состоянии. "Впоследствии возможен переход к полноценной системе "заатмосферного строительства", где системы будут развертываться и собираться автоматически или с помощью роботов и дистанционно управляемых манипуляторов.

В основе метода, предлагаемого РКС, лежит принцип доставки на орбиту готового остова космического аппарата - его конструктивно-силовой основы - и блоков полезной и служебной нагрузки, выполненных в виде законченных унифицированных модулей, зафиксированных на специальном каркасе - крейте", - добавили в "Российских космических системах".

В холдинге также подчеркнули, что оригинальность решения заключается в использовании технологии цифрового двойника - виртуальной копии будущего спутника, предварительно созданной на Земле. "В нем фиксируются основные параметры работы служебного и целевого оборудования, модели и алгоритмы изготовления, тестирования и дальнейшего обслуживания. Таким образом, при сборке и модернизации аппаратов оператор в космосе будет устанавливать системы по четко заданной последовательности, испытывать их с помощью визуального и функционального контроля, при необходимости проводить верификацию и валидацию цифровых двойников", - отметили в организации. 

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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
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