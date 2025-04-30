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ТАСС

Президент Финляндии не исключает, что Киев пойдет на территориальные уступки

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Александр Стубб
Александр Стубб.
Источник изображения: topwar.ru

Александер Стубб считает, что Украину нужно "вооружить до зубов" в рамках будущих гарантий безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб допустил, что Украине придется пойти на территориальные уступки, "отражающие ситуацию на поле боя". Соответствующее заявление он сделал в интервью газете The New York Times.

"Он признал, что [Украине] придется пойти на компромиссы по территории, которые бы отражали реалии поля боя", - пишет издание.

При этом Стубб заявил, что его страна не признает такие территории российскими. Он утверждает, что ранее американские переговорщики изложили проект плана мира, по которому США признают Крым в составе России. Тогда "Украина и европейцы выступили с ответным предложением, которое было отвергнуто Москвой". "Предлагаю преобразовать эти два предложения таким образом, чтобы создать возможность добиться сделки прямо сейчас", - заявил Стубб.

Политик также считает, что Украину нужно "вооружить до зубов" в рамках будущих гарантий безопасности. 

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