Президент Финляндии не исключает, что Киев пойдет на территориальные уступки

Александер Стубб считает, что Украину нужно "вооружить до зубов" в рамках будущих гарантий безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб допустил, что Украине придется пойти на территориальные уступки, "отражающие ситуацию на поле боя". Соответствующее заявление он сделал в интервью газете The New York Times.

"Он признал, что [Украине] придется пойти на компромиссы по территории, которые бы отражали реалии поля боя", - пишет издание.

При этом Стубб заявил, что его страна не признает такие территории российскими. Он утверждает, что ранее американские переговорщики изложили проект плана мира, по которому США признают Крым в составе России. Тогда "Украина и европейцы выступили с ответным предложением, которое было отвергнуто Москвой". "Предлагаю преобразовать эти два предложения таким образом, чтобы создать возможность добиться сделки прямо сейчас", - заявил Стубб.

Политик также считает, что Украину нужно "вооружить до зубов" в рамках будущих гарантий безопасности.