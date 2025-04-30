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В США обеспокоились продажей данных о мозге

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Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom.

Американские сенаторы призвали запретить продавать данные мозга

В США призвали начать регулировать нейротехнологическую отрасль. На это обратило внимание издание The Verge.

Сенаторы от Демократической партии Чак Шумер, Мария Кантвелл и Эд Марки направили в Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, где потребовали провести расследование в отношении обработки данных пользователей нейротехнологическими компаниями. По словам сенаторов, сейчас американские IT-фирмы могут раскрывать и продавать данные о мозге третьим лицам, так как это никто не запрещает.

«Эта информация не только глубоко личная; она также стратегически чувствительна», — заявили авторы обращения. «Компании собирают данные с неопределенной политикой и нулевой прозрачностью», — рассказал The Verge обеспокоенный положением дел Эд Шумер.

Специалисты процитировали отчет организации Neurorights Foundation за 2024 год, согласно которому большинство нейротехнологических компаний в США прямо допускают возможность продажи данных пользователей. Лишь 14 из 30 опрошенных представителей нейротехнологических компаний заявили, что позволяют пользователям удалять собранные данные.

Директор Neurorights Foundation Стивен Дамианос заявил, что компании собирают значительно больше данных о мозге клиента, чем это требуется. Это объясняется тем, что полученная информация может пригодиться позже.

Авторы The Verge отметили, что Neuralink Илона Маска является редкой компанией, данные клиентов которой защищены от продажи. Это связано с тем, что импланты Neuralink зарегистрированы как медицинское оборудование, а раскрытие данных пациентов в США запрещено. При этом различные мозговые импланты — например, гарнитуры для медитации — не считаются медицинскими устройствами.

В конце апреля компания Neuralink сообщила об установке мозгового импланта первому пациенту с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Практически полностью парализованный Брэдфорд Смит получил возможность общаться с помощью текста.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Илон Маск
1 комментарий
№1
30.04.2025 03:20
Чуть не подумал о праве на продажу результатов деятельности еще не искусственного интеллекта.
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