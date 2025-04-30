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ЦАМТО

Тайвань сформирует четвертый дивизион ЗРК "Пэтриот"

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ПВО Patriot MIM-104
ПВО Patriot MIM-104.
Источник изображения: Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Aaron Henson

ЦАМТО, 29 апреля. Тайвань сформирует четвертый дивизион, оснащенный зенитным ракетным комплексом MIM-104 "Пэтриот", в ожидании поставок из США в 2025 и 2026 годах нескольких сотен ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement).

Как сообщает тайваньская газета Liberty Times, приобретение, финансируемое за счет американской программы "Избыточное военное имущество" (EDA), направлено на усиление системы ПВО/ПРО Тайваня. Новые перехватчики, вероятно, будут развернуты в уездах Хуалянь и Тайдун на восточном побережье Тайваня. Каждая пусковая установка M903 будет нести до 12 ракет PAC-3 MSE.

В настоящее время на вооружении ВС Тайваня имеется три дивизиона ЗРК "Пэтриот" трехбатарейного состава в модификациях PAC-2 и PAC-3, которые дислоцированы в центре, на севере и юге острова.

Как напоминает Armyrecognition.com, оснащение ВС Тайваня ЗРК "Пэтриот" началось с приобретения трех батарей GEM PAC-2. Сделка была одобрена США в 1992 году, а поставки осуществлены в 1997 году. В 2004 году Министерство национальной обороны Тайваня запросило около 4,3 млрд. долл. на приобретение шести дополнительных батарей PAC-3 и модернизацию имеющихся трех PAC-2 до уровня PAC-3. Предложение было отложено из-за внутренних политических дебатов, включая провалившийся референдум в марте 2004 года и противодействие основных партий в Законодательном Юане.

После нескольких лет законодательных переговоров три транша от правительства США в 2007, 2008 и 2010 годах позволили Тайваню приобрести шесть новых батарей, способных работать с ЗУР PAC-3, и модернизировать три старых. Контракты также включали поставку перехватчиков PAC-3 CRI (Cost Reduction Initiative) и PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement). Общая стоимость программы, продленной до 2027 года, оценивалась примерно в 5,6 млрд. долл. По данным Министерства национальной обороны Тайваня, всего было закуплено около 200 ракет PAC-2 GEM и 384 ракеты PAC-3 CRI.

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Страны
США
Тайвань
Продукция
Patriot ЗРК
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