Медведев: в переговорах по Украине все еще только впереди

Россия "исходит из возможности начала переговоров без каких-то специальных условий", подчеркнул зампред Совбеза

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в переговорах по Украине все еще только впереди.

"Если говорить о переговорах, то, по сути, все еще только впереди притом, о чем я вам только что сказал, когда выступал с этой сцены, что специальная военная операция должна завершиться нашей победой", - сказал он, выступая с лекцией на марафоне "Знание. Первые".

По словам Медведева, Россия "исходит из возможности начала переговоров без каких-то специальных условий". "Но при этом наша позиция, она была сформулирована, как вы знаете, во время выступления президента [России Владимира Путина] на коллегии МИД в прошлом году. <…> Базовые позиции, также наши, если хотите, границы проложены через конституцию, наши законы и здесь можно даже это специальным образом не обозначать", - сказал он.

Медведев также отметил, что будущее Украины "очень проблематичное". "Киевский режим должен быть низложен, потому что в противном случае конфликт этот продолжится долгие годы. Режим, который основан на идеологии неонацизма, а бандеровство - это и есть неонацистская идеология, он не имеет права существовать", - сказал Медведев.

"Если это государство сохранится, как минимум мы заинтересованы и будем настаивать на том, чтобы оттуда не исходила угроза для нашей страны. Я говорил вам об этом - это НАТО, участие в других недружественных блоках против России. Поэтому необходима и демилитаризация, и денацификация этого государства", - подчеркнул Медведев.