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ТАСС

CNN: США разработали план, по которому России отходят освобожденные территории

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© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС.
Источник изображения: © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

По информации телеканала, президент США Дональд Трамп был сильно разочарован неудавшимися попытками заключения мирного соглашения, поэтому Белый дом предпринимает все более настойчивые усилия для завершения конфликта

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа разработала план по окончательному прекращению боевых действий на Украине, который предполагает признание территориальных потерь Киева с начала 2022 года и признание Крыма российским. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их информации, Трамп был сильно разочарован неудавшимися попытками заключения мирного соглашения. Поэтому Белый дом предпринимает все более настойчивые усилия для завершения конфликта.

По данным газеты The Daily Telegraph, США предложили Украине план из семи пунктов. Он включает в себя немедленное прекращение огня, прямые переговоры между Украиной и РФ, отказ Киева от членства в НАТО, признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом и де-факто над освобожденными с 2022 года территориями. План также подразумевает передачу Запорожской АЭС под управление США, подписание Киевом и Вашингтоном соглашения по минеральным ресурсам, снятие всех американских санкций с России и начало сотрудничества Соединенных Штатов и РФ в области энергетики. 

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Трамп Дональд
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