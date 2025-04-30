Почему России так важен Крым (The Indian Express, Индия)

The Indian Express: Крым необходим России сразу по нескольким причинам

Крым на протяжении веков входил в состав России, он является гарантией ее беспрепятственного доступа к Средиземноморью, пишет The Indian Express. Если Трамп официально согласится с принадлежностью полуострова России, он лишь признает очевидный факт.

Арджун Сенгупта (Arjun Sengupta)

На фоне усилий США по прекращению украинского конфликта Дональд Трамп заявил, что Крым останется под контролем России. Почему этот черноморский полуостров имеет для Москвы такое большое значение? И к каким последствиям для Украины приведет его формальное признание частью России?

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В интервью журналу Time, опубликованном в пятницу, президент США Дональд Трамп заявил, что Крымский полуостров Владимиру Путину "передал" Барак Обама, и теперь "Крым останется с Россией". Ранее на минувшей неделе Трамп призвал Украину согласиться на сделку, в рамках которой США, как сообщается, признают Крым российской территорией.

Формальное признание Крыма частью России станет отказом от одной из ключевых позиций американской внешней политики. Эксперты отмечают, что хотя можно смириться с фактической принадлежностью полуострова России (и это кажется разумным в сложившихся обстоятельствах), официальное признание этого факта — совершенно иной вопрос.

Значение Крыма

Географическое положение во многом определяет стратегическую значимость любой территории. И к Крыму это имеет куда более непосредственное отношение, чем ко многим другим регионам. Его ценность обусловлена не только его собственной географией, но и географическим положением всей Российской Федерации.

Поиск незамерзающих портов. Протяженность российского побережья превышает 37 тыс. км, однако значительная его часть расположена севернее Полярного круга, где многие порты зимой скованы льдами. Именно поэтому внешнюю политику России веками определял поиск незамерзающих портов. Как писал географ Джордж Бэбкок Кресси (George Babcock Cressey) в своей знаменитой работе "Основы советской мощи" (1945 г.): "Историю России можно описать как историю поиска выхода к океанским портам. Русский медведь не успокоится, пока не получит доступ к теплым водам..."

Ворота в Средиземноморье. Черное море является самым теплым морским бассейном России и ее единственным прямым выходом в Средиземное море — через стратегические проливы Босфор и Дарданеллы, контролируемые Турцией, — и далее в Южную Европу, Африку, на Ближний Восток и в другие регионы. Еще в 1913 году министр иностранных дел России Сергей Сазонов заявил императору Николаю II: "Проливы в руках сильного государства означают полное подчинение экономического развития всего юга России этому государству" (цитата приведена Джоном Моррисоном (John A. Morrison) в статье 1952 года "Россия и теплые воды"). Cконца XVIIIвека Россия гарантирует себе доступ к Средиземноморью с помощью военно-морского флота, базирующегося в Черном море.

Значение Севастополя. Черноморские порты Сочи и Новороссийск в Краснодарском крае России отличаются мелководьем, что вынуждает суда становиться на рейд вдали от берега. Это делает их менее подходящими базами для Черноморского флота по сравнению с исторической гаванью в крымском глубоководном порту Севастополь. Он является ключевым элементом стратегической ценности Крыма для Москвы, особенно после распада СССР. В 90-х контроль над Севастополем был главной причиной напряженности между Россией и молодым украинским государством. Результатом переговоров по урегулированию ситуации стали Харьковские соглашения 1997 года, согласно которым Крым оставался в составе Украины, а Россия сохраняла контроль над Севастополем до 2017 года. В 2010 году аренду продлили до 2042-го, однако в 2014 году Россия в одностороннем порядке вышла из соглашения.

Текущий контекст

В 2014 году массовое прозападное движение привело к свержению президента Украины Виктора Януковича, которого в стране считали марионеткой Кремля. 22 февраля Янукович бежал с Украины, а через несколько дней российские войска взяли под контроль стратегические объекты в Крыму. В середине марта 2014 года, после провозглашения независимости Крыма и его просьбы о присоединении, полуостров официально вошел в состав Российской Федерации. Действия Москвы определялись двумя ключевыми соображениями.

Во-первых, Россия стремилась сохранить контроль над Севастополем. Продление аренды базы в 2010 году вызывало резкое неприятие у свергнувших Януковича украинцев. Кремль не мог позволить новому правительству пересмотреть статус города. Во-вторых, пришедшие к власти после Майдана прозападные силы могли начать процесс интеграции с НАТО, как это уже сделали Румыния и Болгария – другие бывшие участники Варшавского договора с выходом к Черному морю.

Вступление Украины в антироссийский военный альянс под руководством США сделало бы Россию крайне уязвимой в Черном море, которое когда-то считалось "советским озером".

Водный вопрос. Крым отличается засушливым климатом, где естественных осадков недостаточно для обеспечения потребностей 2,5-миллионного населения. В советский период для решения проблемы построили 400-километровый Северо-Крымский канал, доставлявший воду из Днепра с материковой Украины на полуостров. После присоединения Крыма Россией в феврале-марте 2014 года Украина перекрыла канал, установив дамбу на границе с полуостровом. Согласно исследованию 2015 года, до блокировки он обеспечивал до 85% водоснабжения Крыма. Через два дня после прихода на территорию Украины в 2022 году российские войска разрушили дамбу. Как отмечает эксперт по России Питер Рутланд (Peter Rutland) в статье для издания Responsible Statecraft, "для долгосрочного обеспечения водоснабжения Путину необходимо установить контроль над каналом вплоть до Днепра, что подразумевает, соответственно, контроль над Херсонской областью". Город Херсон на западном берегу Днепра остается под контролем Украины. Однако Россия забрала значительную часть области к востоку от реки, обеспечив себе возможность регулировать подачу воды по Северо-Крымскому каналу.

Предложение Дональда Трампа

Крым входил в состав Российской империи на протяжении сотен лет, пока в 1954 году советский лидер Никита Хрущев не "подарил" его Киеву. Путин не признает законность этого решения, а предложение Трампа фактически поддерживает и легитимизирует его позицию. Закрепив нынешние границы Украины, США обеспечат долгосрочное сохранение Крыма (и контроля над Северо-Крымским каналом) за Москвой. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS News: "Мы готовы к достижению соглашения".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не примет сделку, в результате которой Украина уступает хотя бы часть территории. “Здесь не о чем говорить. Это противоречит нашей конституции”, — заявил он во вторник. Обозреватели считают, что приняв предложение Трампа, Украина совершит геополитическое самоубийство: ведь после того, как Россия и ее армия получат передышку, она наверняка предпримет шаги по завоеванию всей Украины. А кое-кто снова высказывает опасения, что подобного рода уступка в пользу России создаст прецедент для вторжения Китая на Тайвань.

Еще в 2022 году сенатор Марко Рубио от штата Флорида выступил соавтором законопроекта, запрещающего Соединенным Штатам признавать любые претензии России на украинские земли, поскольку это “может создать опасный прецедент для таких авторитарных режимов, как, например, Коммунистическая партия Китая”. Однако став госсекретарем, Рубио поддерживает усилия президента Трампа по прекращению конфликта, чего бы это ни стоило Украине.