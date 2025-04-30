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Военное обозрение

Российский политолог: Без прямого выхода к Приднестровью задачи СВО выполнены не будут

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Источник изображения: topwar.ru

России не удастся добиться долговременного и прочного мира без выхода к Приднестровью, которое с большой долей вероятности станет новой точкой эскалации. Об этом заявил политолог и военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Без выхода к Приднестровью задачи специальной военной операции не будут выполнены, территория непризнанной республики гарантированно станет новой точкой эскалации, где начнут убивать русских. Поэтому нужно продолжать СВО, добиваясь своих целей военным путем, а не уповать на милость со стороны Запада. США мягко стелют, да жестко спать, задачи создания очередной антироссийской коалиции с повестки дня никто не снимал.

Иначе как военной силой мы своего не добьёмся. Потому что сегодня США продолжают делать Наполеона, Гитлера, Карла XII – они возглавляют очередную антироссийскую коалицию, прежде всего европейских государств, которые незваными припёрлись на нашу землю.

- заявил политолог, добавив, что нам нужно освобождать свою землю и своих людей.

В Приднестровье сегодня 90% населения являются гражданами России, а у нас нет к республике прямого доступа. Новый конфликт, а он точно будет через Румынию и подконтрольную ей Молдавию, Запад обязательно развяжет, и заявлениями тут не отделаешься.

Молдавия будет силовым путём при полной поддержке Румынии возвращать свои исконные земли. По законам, по международно-признанным границам это Молдавия. Молдавия будет осуществлять своё конституционное право. А что будет делать Россия? Будет молча смотреть, как уничтожают граждан РФ? Риторический вопрос.

- добавил Онуфриенко.

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Страны
Молдавия
Россия
Румыния
США
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