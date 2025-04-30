Российский политолог: Без прямого выхода к Приднестровью задачи СВО выполнены не будут

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России не удастся добиться долговременного и прочного мира без выхода к Приднестровью, которое с большой долей вероятности станет новой точкой эскалации. Об этом заявил политолог и военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Без выхода к Приднестровью задачи специальной военной операции не будут выполнены, территория непризнанной республики гарантированно станет новой точкой эскалации, где начнут убивать русских. Поэтому нужно продолжать СВО, добиваясь своих целей военным путем, а не уповать на милость со стороны Запада. США мягко стелют, да жестко спать, задачи создания очередной антироссийской коалиции с повестки дня никто не снимал.
- заявил политолог, добавив, что нам нужно освобождать свою землю и своих людей.
В Приднестровье сегодня 90% населения являются гражданами России, а у нас нет к республике прямого доступа. Новый конфликт, а он точно будет через Румынию и подконтрольную ей Молдавию, Запад обязательно развяжет, и заявлениями тут не отделаешься.
- добавил Онуфриенко.