Сладков: Пришло время для корейской ЧВК?

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Официальное подтверждение присутствия северокорейских военных на Курском направлении создаёт предпосылки для формирования новой частной военной компании. Такое мнение выразил корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

Эксперт считает, что такой шаг позволит сохранить боеспособность этих подразделений, избежав при этом «политических осложнений» для Москвы.

Как пишет Сладков у себя в ТГ-канале, юридически ЧВК может быть зарегистрирована в любой из двух стран, но ключевое значение имеет национальный состав бойцов. Со слов Сладкова, если основу контингента составят граждане КНДР, их участие будет рассматриваться как частная инициатива, а не официальное вмешательство Пхеньяна.

По оценкам эксперта, после событий вокруг группы «Вагнер» крупные ЧВК временно снизили активность, но их потенциал остаётся востребованным. Военкор подчёркивает, что хорошо организованные частные структуры способны выполнять задачи, недоступные для регулярных войск.

В частности, эксперт считает, что северокорейская ЧВК могла бы специализироваться на штурмовых операциях и зачистке территорий, высвобождая основные силы российской армии для других задач.

Наконец, военкор обращает внимание на стратегические перспективы такого подхода. По его мнению, модель союзных частных военных компаний может стать альтернативой прямому привлечению иностранных армий в будущих конфликтах. Как он выразился, это даст России возможность наращивать военное присутствие, минимизируя политические риски и снижая градус критики со стороны Запада.

Эксперт считает текущий момент оптимальным для проработки юридических и организационных вопросов. Как пишет Сладков, успешная реализация этого проекта может создать прецедент для сотрудничества с другими союзниками Москвы в аналогичном формате.

Пришло время для корейской ЧВК?

– задается вопросом военкор.

Он же напомнил, как его раскритиковали, когда он ранее выступил с подобного рода идеей - до официального признания участия военнослужащих из КНДР в боевых действиях в Курской области.