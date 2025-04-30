Медведев назвал вступившие в НАТО страны целями для России

Медведев: вступившие в НАТО страны стали целью для ВС России

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Страны, вступившие в НАТО, попали во враждебный России блок и автоматически стали целью для ВС РФ, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Медведев во вторник выступает с лекцией в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. Заместитель председателя Совета Безопасности заявил, что нет ни одного государства, чья безопасность укрепилась бы в результате вступления в НАТО, и назвал наглядными примерами Польшу, Прибалтику, а также Финляндию и Швецию.

"А сейчас они находятся во враждебном нам блоке, а, значит, они автоматически стали целью для наших вооруженных сил, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую или превентивных мер в рамках военной доктрины. Какую безопасность они получили? Они просто попали в целеуказания наших вооруженных сил. Им лучше жить стало? Нет", - сказал Медведев.