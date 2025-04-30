К встрече готовы? Как человечество ищет внеземные цивилизации

Ученые вместе с астрономами Кембриджского университета, изучая атмосферу экзопланеты (планеты, находящейся за пределами Солнечной системы) K2-18b, нашли химические следы газов, которые могут свидетельствовать о биологической активности на планете. ТАСС — о поисках человечеством братьев по разуму в других мирах, а также о том, что может принести подобное знакомство

Об открытии сообщила пресс-служба университета. Данные о K2-18b собрал космический телескоп "Джеймс Уэбб". Они говорят о присутствии в атмосфере планеты диметилсульфида (ДМС) и диметилдисульфида (ДМДС). "На Земле ДМС и ДМДС являются исключительно продуктом жизнедеятельности, главным образом таких существ, как морской фитопланктон, — говорится в сообщении. — Хотя источником этих молекул в атмосфере K2-18b могут быть и неизвестные химические процессы, результаты исследования представляют собой самое сильное свидетельство того, что жизнь может существовать за пределами нашей Солнечной системы".

Экзопланета была открыта в 2015 году с помощью другого космического телескопа — "Кеплер", запущенного специально для исследования экзопланет. С тех пор далекий мир исследуется, уточняются его характеристики.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" Источник изображения: © NASA Goddard Space Flight Center

"Начнем с того, что даже этот коллектив об открытии сообщает уже второй раз и, строго говоря, говорить о каком-то супердостоверном открытии все равно нельзя, потому что идет просто уточнение ранее полученного результата", — рассказал в беседе с ТАСС российский астроном, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор РАН Дмитрий Вибе. Ученый уточнил, что исследовательская группа использовала различные инструменты телескопа "Джеймс Уэбб", чтобы получить более достоверный результат, однако для действительно достоверного результата им нужно больше времени для наблюдений. "Пока обнаружены именно следы этих двух молекул, а нет какого-то стопроцентно достоверного обнаружения", — сказал Вибе.

Есть кто живой?

Человечество предполагало, что оно не одиноко во Вселенной, еще в античные времена. Древнегреческий философ Эпикур говорил о бесконечном множестве миров (планетных систем), подобных нашему. До конца XX века астрономические инструменты не позволяли открыть планеты, вращающиеся вокруг других звезд, хотя попытки обнаружить такие небесные тела предпринимались с середины прошлого века методами оптической астрономии.

Первым таким открытым миром стала система из трех планет, вращающихся вокруг нейтронной звезды PSR B1257+12. Обнаружить ее удалось в 1992 году благодаря волнообразным изменениям рентгеновского излучения звезды — ученые предположили, что это вызвано влиянием других тел, расположенных поблизости. Одна из открытых планет, которую назвали Драугр, является наиболее легкой экзопланетой: ее масса составляет 0,02 массы Земли. В 1995 году астрономы благодаря доплеровскому смещению спектральных линий открыли первую планету вне Солнечной системы возле солнцеподобной звезды 51 Пегаса. Из вычислений следовало, что обнаруженное небесное тело было крупным (половина массы Юпитера) и расположено очень близко к звезде.

51 Пегаса Источник изображения: © ESO/ Digitized Sky Survey 2

Достучаться до небес Исследователи, искавшие внеземной разум, предпринимали попытки услышать радиосигналы, посылаемые гипотетическими космическими цивилизациями, и отправить им сообщения. В 1924 году ученые высказали предположение, что во время приближавшегося великого противостояния Марса, когда планета будет наиболее близко к Земле, будет возможно принять сигналы радиостанций марсиан. Идею поддержали американские военные, и некоторое время исследователи вместе с радистами Военно-морских сил США вслушивались в эфир. Эксперимент закончился неудачей. В 1960 году британский астроном Фрэнк Дрейк начал прослушивать сигналы из района звезд Тау Кита и Эпсилон Эридана (они находятся на расстоянии 11 световых лет от Земли и похожи на Солнце - предполагалось, что у них были планетные системы) с помощью радиотелескопа, надеясь услышать искусственные сигналы - радио- или телепередачи инопланетян. В 1984 году был создан Институт поиска внеземных цивилизаций (SETI), а в 1995 году начались поиски инопланетных радиосигналов по программе Phoenix, продолжавшиеся до 2015 года. Радионаблюдения велись за сотнями ближайших солнцеподобных звезд. Пытались земляне и отправлять сообщения в надежде, что космические цивилизации также вслушиваются в небо. В 1962 году советские ученые отправили сообщение "Мир. Ленин. СССР" в направлении Венеры - первое радиопослание подобного рода. В 1974 году радиотелескоп обсерватории Аресибо (Пуэрто-Рико) направил в сторону звездного скопления в созвездии Геркулеса послание - ученые надеялись, что получатель догадается его декодировать и получит изображение, содержащее числа, атомные числа химических элементов, информацию о Солнечной системе, схематическое изображение человека и радиотелескопа. Звездного скопления сообщение достигнет через 25 тыс. лет, и столько же времени потребуется, чтобы вернулся ответ от потенциального корреспондента. Попытки обнаружить радиосигналы искусственного внеземного происхождения продолжаются и сегодня. Так, в 2024 году специалисты SETI 28 часов вслушивались в возможный радиотрафик, которыми могут обмениваться обитатели планет звездной системы TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, расположенной на расстоянии в 41 световой год. Ученые зафиксировали порядка 6 млн сигналов, 2,6 тыс. из которых были детально проанализированы. Однако их техногенный характер не был выявлен. Радиоастрономы оправдывались, что имеющаяся аппаратура смогла бы зафиксировать передатчики гипотетических обитателей системы TRAPPIST-1 мощностью от 2 тераватт - ни одна земная разработка не способна на такое.

Число открытых экзопланет резко увечилось в XXI веке с совершенствованием средств астрометрии. К примеру, новые объекты обнаруживаются благодаря тому, что они, вращаясь на орбитах, заслоняют звезду своей системы и яркость небесного светила уменьшается. Повышение точности измерений позволило открывать доплеровским методом даже небольшие удаленные от звезды планеты.

Дмитрий Вибе уточнил, что сегодня в некоторых случаях экзопланеты можно наблюдать непосредственно. "Но пока наша техника позволяет это делать только в довольно специфических случаях, когда планета сама по себе яркая и при этом находится достаточно далеко от родительской звезды, — добавил астроном. — Далеко — это значит на расстояниях, превышающих, например, расстояние от Юпитера до Солнца. Это какие-то очень большие системы, где планета далеко от звезды. <...> В остальных случаях это действительно предмет сравнительного анализа излучения, когда мы видим только излучение звезды, звезды и планеты, звезды, частично перекрытой планетой". Профессор РАН уточнил, что и такие методы достаточно достоверны, позволяют определить химический состав атмосферы, физические условия на планете — инструментарий ученых хорошо отработан и используется в том числе в нашей Солнечной системе.

Есть ли жизнь на K2-18b?

Сегодня известно без малого 7,5 тыс. экзопланет (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщает о 5,8 тыс. подтвержденных открытий небесных тел этого класса). Они очень разнятся по характеристикам: ученые обнаружили экзопланеты, расположенные очень близко к звезде своей системы, на круговых и вытянутых, как у комет, орбитах, планеты, целиком покрытые океаном с глубиной 100 км. Существуют далекие миры, постоянно обращенные к звезде одной стороной и покрытые расплавленной лавой, железные и, наоборот, очень неплотные планеты.

Нептун Источник изображения: © NASA/ JPL

Дмитрий Вибе считает, что жизнь на экзопланете K2-18b вряд ли возможна, так как она не похожа на Землю. "Это в лучшем случае планета-океан, которая покрыта сплошным слоем воды, и у нее в атмосфере совершенно другие условия, не такие, как на Земле, как нам привычно, — сказал он. — Она более массивна, там сила тяготения больше. Но это в лучшем случае. А в худшем — это планета типа Нептуна, то есть она абсолютно непригодна для жизни".

Астрофизик отметил, что ученым известно некоторое количество планет с меньшей массой, каменной поверхностью. К тому же они расположены в так называемых зонах обитаемости — в интервале расстояний от центрального светила планетной системы, который позволяет существовать на поверхности планет жидкой воде. Однако, по словам Вибе, эти планеты еще недостаточно исследованы.

Тройная звёздная система в созвездии Центавра Источник изображения: © ESO/ Digitized Sky Survey 2 Acknowledgement: Davide De Martin/ Mahdi Zamani

"Сейчас нашим инструментам для таких подробных исследований доступны планеты на относительно небольших расстояниях", — рассказал профессор РАН. "Ближайшая к нам планета, которая может оказаться планетой земного типа, — нам так повезло, что она обращается вокруг ближайшей к нам звезды, это четыре с небольшим световых года. Это, конечно, по земным меркам колоссальнейшее расстояние, но по вселенским меркам мы исследуем только наши ближайшие окрестности, так что по космическим масштабам это все достаточно близкие тела", — добавил он.

Что может принести контакт с инопланетянами?

Хотя на данный момент признаков существования разумной жизни во Вселенной не обнаружено, ученые продолжают рассуждать о возможности контакта с внеземными цивилизациями и о их гипотетических последствиях. Последние оцениваются диаметрально противоположно.

Радиоастроном SETI Себастьян Рудольф Карл фон Хорнер полагал, что подобное межзвездное знакомство способно стать колоссальным научным и цивилизационным прорывом, стоящим на одном уровне с изобретением речи. Британский физик-теоретик, нобелевский лауреат Стивен Хокинг, напротив, считал, что землянам следует проявлять осторожность в поиске контактов с ними, так как встреча с более развитыми цивилизациями грозит экспансией, подобной "встрече коренных жителей Америки с Колумбом".

© Роман Канащук/ ТАСС Источник изображения: © Роман Канащук/ ТАСС

"С учетом того, что о наличии внеземных цивилизаций, об их частоте встречаемости, возможностях мы не знаем абсолютно ничего, контакт может произойти в любой момент, а может не произойти никогда, — поделился с ТАСС мнением Дмитрий Вибе. — То есть тут мы, к сожалению, ничего определенного пока сказать не можем. Соответственно, то, что нам принесет этот контакт, тоже только предмет наших фантазий. Тут каждый человек может себе что-то придумать, и это будет нормальным и достоверным. Настолько же достоверным, насколько любые другие фантазии".

Виктор Бодров