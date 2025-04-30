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ТАСС

Писториус сравнил план Трампа по Украине с капитуляцией Киева

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Борис Писториус
Борис Писториус.
Источник изображения: @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Исполняющий обязанности министра обороны Германии надеется, что Вашингтон не откажется от финансовой и военной поддержки киевского режима

БЕРЛИН, 29 апреля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра обороны Германии Борис Писториус считает, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине сопоставим с капитуляцией Киева. Такое мнение он выразил в интервью телеканалам RTL и NTV.

"Предложение, которое до сих пор лежит на столе переговоров, является скорее чем-то, что Украина могла получить еще год назад, капитулировав и, по большому счету, отказавшись от всего, не получив членства в НАТО и достаточных гарантий безопасности", - утверждал и.о. главы Минобороны ФРГ. Писториус выразил надежду на то, что США не откажутся от военной и финансовой поддержки Украины. "Мы сделаем все для того, чтобы компенсировать ее, но прежде мы будем добиваться того, чтобы американцы остались на борту", - сказал он.

Как ранее сообщила газета The New York Post, план Трампа может включать пункт о развертывании европейских войск на подконтрольных Киеву территориях. Помимо этого, рассматривается вопрос о создании "совместной комиссии", куда войдут представители России, Украины и третьей страны, не входящей в НАТО, для мониторинга режима прекращения огня.

По сведениям издания, США якобы также могут быть вовлечены в этот процесс, но не "как военная сила на местах, а как финансовая сила, вместе с третьей страной". Более того, газета пишет, что украинские власти, скорее всего, откажутся "от 20% своей территории, если это будет считаться признанием территорий де-факто, а не де-юре". 

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