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Украина осталась без обещанных Австралией американских танков M1A1 Abrams, Канберра не может отправить технику Киеву, потому что до сих пор нет разрешения на реэкспорт. Об этом пишет австралийская пресса.

59 списанных американских танков M1A1 Abrams продолжают оставаться в Австралии, хотя должны были уже давно быть на Украине. Новая администрация США не выдает австралийцам разрешения на экспорт, а при Байдене Канберра не успела его получить. Вот и продолжают танки ржаветь на территории одной из военных баз.

С другой стороны, уже сами австралийские политики говорят о том, что сделку нужно полностью отменить, так как на Украине просматривается перспектива «скорого мира». Мол, мы танки отправим, а в это время конфликт закончится. Зачем тогда тратить на это свои средства, пускай и дальше пылятся.

Существует обеспокоенность тем, что с учетом возможного заключения мирного соглашения будет неловко иметь танки на борту кораблей посреди океана, а также ощущается нехватка квалифицированного персонала, необходимого для присмотра за активами в море.

— заявил один из военных чиновников страны.

К тому же, как считают военные, Украине эти танки вряд ли пригодятся, потому что у них есть слабое место — крышка бака, которое легко поражается дроном. Видимо, до австралийцев еще не дошли новости о том, что танки M1A1 Abrams поражаются не только в крышки бака.

Стоит отметить, что ВСУ имеют весьма негативный опыт эксплуатации танков M1A1 Abrams, но от дополнительной партии вряд ли бы отказались. За неимением лучшей техники.