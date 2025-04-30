ВМС США получили на вооружение систему противодействия роям беспилотников ExDECS

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Военно-морские силы (ВМС) США получили на вооружение систему противодействий роям беспилотников ExDECS. Ранее она уже использовалась подразделениями американской армии и теперь была передана в один из центров ВМС.
Об этом сообщает издание Breaking Defense, ссылаясь на сообщение от оборонной компании-производителя Epirus.
Новая разработка ExDECS была создана на основе другого продукта компании под названием Leonidas в соответствии с контрактом с Управлением военно-морских исследований США.
Изначально эта микроволновая система предназначалась для отражения атак хуситов в Красном море с применением бехэкипажных катеров и воздушных дронов-камикадзе, но затем ее решили передать и Корпусу морской пехоты США.
- отметил гендиректор компании Epirus Энди Лоури.
По его словам, система даст морским пехотинцам значительное преимущество, нейтрализуя одновременно несколько угроз.
- заявил Лоури.
Ранее на вооружение американской морской пехоты поступило ручное антидроновое оружие. С его помощью они могут обнаруживать и уничтожать малоразмерные воздушные цели.
- заявили в пресс-службе Корпуса морской пехоты США.