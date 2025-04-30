«В рамках коалиции дронов»: Латвия поставила Украине новую крупную партию ударных беспилотников

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Запад продолжает снабжать киевскую хунту беспилотниками, в основном ударными. Очередную партию дронов Киеву поставила Латвия в рамках так называемой «коалиции дронов». Об этом сообщил глава Минобороны республики Андрис Спрудс.

Латвия передала Украине полторы тысячи беспилотников, каких именно — не указывается, но подчеркивается, что боевых. Как отметили в Минобороны республики, это не последняя поставка, за первые полгода планируется поставить украинской армии 12 тысяч дронов. Как ранее отмечалось, в основном Латвия передавала Киеву ударные беспилотники, закупленные в других странах.

Еще 1500 боевых дронов направляются из Латвии на Украину. В первой половине года две латвийские компании поставят 12000 беспилотников в рамках коалиции дронов.

— заявил Спрудс.

Как отмечается, «коалиция дронов» действует с прошлого года, изначально в нее входили Великобритания и Латвия, вернее, они ее создали. Затем к ним присоединился ряд других государств, пожелавших выделить средства на закупку беспилотников для Украины. В 2024 году в «коалицию дронов» входило 13 стран — Латвия, Великобритания, Австралия, Канада, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Литва, Нидерланды, Польша, Швеция и Эстония. Неизвестно, прибавился ли к ним еще кто-то.

На самой Украине производство беспилотников идет очень активно, массово собираются FPV-дроны, а также другие разработанные в стране ударные беспилотники. Именно с помощью дронов ВСУ удается сдерживать российскую армию.