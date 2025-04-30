Россия и КНДР вскрыли военное лицемерие Запада.

Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейцев в освобождении Курской области. В ответ западные страны раскритиковали сближение Пхеньяна и Москвы. Однако эксперты отмечают: громкие заявления США и ЕС беспочвенны. В то время как присутствие северокорейских военных в Курской области регламентировалось союзническим договором с Россией, отправка западных наемников на Украину остается нелегальной до сих пор.

В понедельник Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало документ, в котором подтверждалось участие Пхеньяна в боевых действиях в российском приграничье. Отмечается, что с победой военных поздравил северокорейский лидер Ким Чен Ын. В частности, он назвал их героями и призвал увековечить память бойцов.

Северокорейцев также поблагодарил президент России Владимир Путин. "Уверен, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям", – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

Между тем, западные страны и их союзники встревоженно отнеслись к участию военных КНДР в операции по разгрому ВСУ. Так, в Министерстве обороны Южной Кореи произошедшее назвали грубым нарушением Устава ООН, пишет Yonhap. Кроме того, правительство страны также призвало Москву и Пхеньян прекратить "незаконное военное сотрудничество".

По мнению Сеула, сближение России и Северной Кореи якобы "серьезно подрывает мир и стабильность" в Тихоокеанском регионе, а также в Европе. Также руководство республики заявило о готовности принять "все необходимые меры" для обеспечения национальной безопасности.

Участием КНДР в СВО возмущены и американцы. Так, в Госдепартаменте выразили обеспокоенность отправкой Пхеньяном солдат в Курскую область. Дипведомство призвало страны прекратить военное партнерство, добавив, что "военное присутствие на территории РФ и любая поддержка, предоставляемая Москвой взамен, должны прекратиться".

В свою очередь, Анита Хиппер, представитель Еврокомиссии, заявила, что ЕС намерен активизировать работу по введению нового санкционного пакета против России из-за ее взаимодействия с КНДР. По ее словам, Брюссель не потерпит дальнейшего военного партнерства Москвы и Пхеньяна и приложит максимум усилий для ослабления РФ.

"Участие северокорейцев в СВО регламентировалось принятым в прошлом году Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами. В 4-й статье этого документа отмечалось, что Москва и Пхеньян обязуются оказывать друг другу помощь при условии внешней агрессии", – напоминает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

"Вторжение ВСУ в Курскую область как раз создало прецедент, при котором это положение договора и могло быть задействовано", – подчеркнул эксперт. Он также предположил, что после зачистки региона от ВСУ, чисто теоретически, северокорейские военные могут возвращаться домой.

Собеседник также усомнился в том, что бойцы из КНДР будут участвовать в военных операциях на территории новых регионов России. Юридические основания для этого имеются, однако участие Пхеньяна в этом процессе может обернуться для КНДР наращиванием санкционного давления со стороны западных стран.

При этом сами западные страны продолжают лицемерно действовать в парадигме двойных стандартов, отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

"Как можно осуждать Россию за привлечение к операции северокорейских солдат и параллельно с этим посылать тысячи наемников и советников из стран НАТО на территорию Украины или России?" – иронизирует он.

Эксперт также напомнил о том, что в рядах ВСУ воюют тысячи наемников не только из государств – членов НАТО, но и из других стран от Кавказа до Латинской Америки (к слову, в Курской области особо отличились поляки, грузины, колумбийцы, а также выходцы из франко- и англоговорящих стран).

"Действия же России полностью соответствуют международному законодательству. Между нашей страной и КНДР заключено соглашение о стратегическом партнерстве, в котором прописаны обязанности оказания военной помощи. В случае, если Пхеньян также столкнется с внешней агрессией, мы тоже придем к нему на выручку", – акцентирует собеседник.

К слову, ранее об этом недвусмысленно высказались и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь в соответствии с договором".

"К тому же этот документ не был секретным. С его текстом могли ознакомиться буквально все желающие. Поэтому западным странам можно посоветовать лишь одно: необходимо лучше следить за международной обстановкой, а также за дипломатией тех государств, которых вы причисляете к своим врагам", – поясняет он.

"И если говорить о нарушениях международного законодательства, то здесь стоит вспомнить деятельность США и ЕС не не только на Украине, но и на Ближнем Востоке, в Югославии и Афганистане.

Это военные кампании проводились с грубейшими нарушениями Устава ООН, что приводило к ужасающим последствиям для целых регионов нашей планеты", – рассуждает Леонков.

В целом же опыт военного сотрудничества России и КНДР заставляет задуматься о роли союзников в современной политике, отмечает политолог Федор Лукьянов. "Система жестких постоянных блоков уходит в прошлое. На смену идут более ранние формы ситуативных союзов по конкретным направлениям, в которых участники преследуют собственные интересы, не противоречащие друг другу", – считает он.

По его мнению, сотрудничество Пхеньяна и Москвы позволяет КНДР достигнуть сразу несколько целей. "Во-первых, это освоение уникального опыта современной войны, который в условиях полностью милитаризованного и постоянно готовящегося к отпору государства очень востребован", – поясняет эксперт.

Во-вторых, военно-техническое партнерство с Россией позволит Северной Корее получить целый ряд ресурсов в огромном количестве. "На фоне разговоров о сложности принятия решений и даже просто установки целеполагания в НАТО двусторонний альянс, в основе которого очень понятные интересы обоих участников, выглядит более перспективной моделью на случай будущих кризисов разного рода", – заключил Лукьянов.

Евгений Поздняков