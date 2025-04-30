Картаполов не исключил, что военнослужащих КНДР могут задействовать на других участках СВО

Глава комитета Госдумы считает правильным, если бы военные КНДР приняли участие в параде Победы

Волгоград. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает возможным участие военнослужащих из КНДР в боевых операциях на других участках СВО после завершения освобождения Курской области.

"Это решение главнокомандующего. Как он решит, так и будет, но исключать я бы этого не стал", - сказал Картаполов журналистам во вторник.

Он отметил, что сейчас корейские военнослужащие "завершили выполнение задач и теперь готовятся к другим задачам, к каким - узнаем позже".

Картаполов в составе делегации российских парламентариев принимает участие в работе Международного форума "Великое наследие - общее будущее".

Глава комитета также считает правильным, если бы военные КНДР приняли участие в параде Победы на Красной площади.

"Я пока не знаю, но если бы они приняли участие, я считаю было бы правильно", - сказал Картаполов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.