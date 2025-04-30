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ЦАМТО

Подписано соглашение на поставку истребителей "Рафаль" для ВМС Индии

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Источник изображения: Фото: French Embassy in India

ЦАМТО, 29 апреля. Минобороны Индии объявило о состоявшейся 28 апреля в Нью-Дели церемонии подписания межправсоглашения, предусматривающего закупку 26 французских истребителей "Рафаль" для ВМС Индии.

Документ дистанционно подписали министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. В ходе мероприятия подписанными копиями соглашения, протоколом поставки самолетов и пакета вооружений обменялись индийские и французские официальные лица в присутствии заместителя министра обороны Индии Раджеша Кумара Сингха. Можно предположить, что причиной подобного формата стала обстановка на индийско-пакистанской границе.

Соглашение предусматривает закупку 22 одноместных и 4 двухместных истребителей, тренажера, сопутствующего оборудования, вооружения, услуг обучения личного состава и логистической поддержки по техническому состоянию. Контракт также будет включать приобретение дополнительного оборудования для истребителей "Рафаль", состоящих на вооружении ВВС Индии.

В соответствии условиями индийского правительства, соглашение содержит положение о передаче технологий для интеграции в Индии на борт истребителей индийских систем вооружения. Также предусмотрено создание в Индии предприятия для выпуска фюзеляжей "Рафаль" и предприятий по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту авиадвигателей, систем обнаружения и вооружения.

Предполагается, что поставка самолетов будет завершена к 2030 году, а экипажи пройдут обучение во Франции и Индии.

"Рафаль-M" в высокой степени унифицирован с "Рафаль" ВВС Индии. Закупка должна повысить боевые возможности ВС Индии, повысить боеспособность авианосцев ВМС Индии, оптимизировать обучение и логистику.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2023 года Совет по оборонным закупкам (DAC) МО Индии предоставил "одобрение необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) для ВМС Индии 26 палубных истребителей "Рафаль-M" французской компании Dassault Aviation, а также сопутствующего вспомогательного оборудования, вооружений и услуг.

Комитет по безопасности правительства Индии (CCS) одобрил проект приобретения 26 истребителей "Рафаль-M" 9 апреля 2025 года. Закупка будет реализована в рамках межправительственного соглашения. Стоимость приобретения оценивается в 638,87 млрд. рупий (7,4 млрд. долл.).

Закупаемые многоцелевые палубные истребители предназначены для оснащения первого национального авианосца "Викрант" (IAC-1), который был принят на вооружение ВМС Индии 2 сентября 2022 года.

Ожидается, что поставки будут осуществлены в течение 37-65 месяцев после подписания контракта (в 2028-2030 гг.).

Сделка увеличит количество самолетов "Рафаль" в составе ВС Индии до 62 ед. и сделает их вторым по количественному составу оператором данного истребителя после Франции.

Ранее, в 2016 году, были закуплены 36 произведенных во Франции самолетов "Рафаль" для ВВС Индии. Командование ВВС считает необходимых приобрести еще как минимум две эскадрильи "Рафаль".

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Франция
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