«Обладает выдающейся мобильностью и превосходной защитой»: Румыния будет производить бронеавтомобили Cobra II

Источник изображения: topwar.ru
На днях оборонные компании Otokar (Турция) и Automecanica S.A (Румыния) заключили соглашение, предусматривающее создание в стране на паритетных началах совместного предприятия по производству и последующему обслуживанию бронеавтомобилей Cobra II 4х4.
Как указали в руководстве Otokar, созданные компанией бронемашины служат более чем в 40 странах:
Источник изображения: topwar.ru
Различные варианты Cobra II
Otokar в ноябре 2024 года стала победителем в тендере Минобороны Румынии на поставку 1059 единиц Cobra II 4×4 на сумму около $250 млн. В рамках контракта первые 278 экземпляров будут поставлены напрямую из Турции, а все остальные будут произведены на месте. Поставки начнутся в последнем квартале 2025 года и будут осуществляться поэтапно в течение 5 лет. Контракт также предусматривает комплексное логистическое обслуживание.
Источник изображения: topwar.ru
ТТХ Cobra II
- заявляет турецкий разработчик.