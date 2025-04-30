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Военное обозрение

«Обладает выдающейся мобильностью и превосходной защитой»: Румыния будет производить бронеавтомобили Cobra II

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Источник изображения: topwar.ru

На днях оборонные компании Otokar (Турция) и Automecanica S.A (Румыния) заключили соглашение, предусматривающее создание в стране на паритетных началах совместного предприятия по производству и последующему обслуживанию бронеавтомобилей Cobra II 4х4.

Как указали в руководстве Otokar, созданные компанией бронемашины служат более чем в 40 странах:

Теперь выпуском легендарных бронеавтомобилей Cobra II займётся Румыния. СП сыграет важную роль в превращении Румынии в стратегический центр деятельности Otokar во всей Европе.

Источник изображения: topwar.ru

Различные варианты Cobra II

Otokar в ноябре 2024 года стала победителем в тендере Минобороны Румынии на поставку 1059 единиц Cobra II 4×4 на сумму около $250 млн. В рамках контракта первые 278 экземпляров будут поставлены напрямую из Турции, а все остальные будут произведены на месте. Поставки начнутся в последнем квартале 2025 года и будут осуществляться поэтапно в течение 5 лет. Контракт также предусматривает комплексное логистическое обслуживание.

Источник изображения: topwar.ru

ТТХ Cobra II

Лёгкая тактическая бронемашина Cobra II 4x4 [массой до 13,5 т] представляет собой модульную платформу, обладающую превосходными ТТХ – выдающейся мобильностью, более высокой баллистической и противоминной защитой, увеличенной грузоподъёмностью и внутренним объёмом

- заявляет турецкий разработчик.

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Страны
Румыния
Турция
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