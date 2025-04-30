Войти
ЦАМТО

В Казахстане обсудили совершенствование объединенной системы ПВО стран СНГ

365
0
0
Флаги государств СНГ
Флаги государств СНГ.
Источник изображения: © Фото : МПА СНГ

ЦАМТО, 29 апреля. В Алматы (Казахстан) состоялось 60-е заседание Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств – участников СНГ.

Заседание было приурочено к 30-летию образования Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

В заседании приняли участие делегации министерств обороны Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ, Секретариата Совета министров обороны, базовых организаций государств – участников СНГ в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров, предприятий военной промышленности государств Содружества и ветераны Координационного Комитета.

В торжественном открытии заседания приняли участие заместитель министра обороны – главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов, директор Департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Исполнительного комитета СНГ Евгений Клемезь и Секретарь Совета министров обороны государств – участников СНГ генерал-лейтенант Юрий Дашкин.

Обращаясь к участникам заседания, генерал-лейтенант Юрий Дашкин раскрыл наиболее важные аспекты, послужившие основой для развития плодотворного военного сотрудничества в области противовоздушной обороны, и отметил, что в обозримой перспективе с учетом тенденций развития военно-политической обстановки в мире роль Координационного Комитета по вопросам ПВО в сфере совместной обороны и обеспечения военной безопасности будет только возрастать.

В ходе заседания, проведенного под руководством заместителя председателя Координационного Комитета по вопросам ПВО, начальника вооружения – заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковника Юрия Грехова, были подведены основные итоги 30-летнего периода развития и обсуждены перспективные направления совершенствования Объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ и деятельности Координационного Комитета по вопросам ПВО.

Ключевое внимание уделено вопросам автоматизированного управления войсками (силами), выделенными в Объединенную систему ПВО СНГ, совершенствованию командных пунктов и повышению организационно-технического уровня взаимодействия между ними за счет внедрения современных технологий.

По предложению Секретариата Совета министров обороны дальнейшая работа в этом направлении будет продолжена во взаимодействии с Координационным комитетом начальников связи вооруженных сил государств – участников СНГ.

Также в соответствии с повесткой заседания согласованы организационные аспекты подготовки и проведения в 2025 году совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск (сил) ПВО, в том числе совместного учения с боевой стрельбой "Боевое Содружество".

Кроме того, рассмотрены актуальные вопросы военно-технического взаимодействия, которое в формате Объединенной системы ПВО СНГ при активном участии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО "Рособоронэкспорт" и предприятий военной промышленности Российской Федерации продолжает динамично развиваться.

В частности, затронуты условия и сроки поставок в государства Содружества современных образцов вооружения, военной и специальной техники авиации, зенитных ракетных войск и радиотехнических войск, неоднократно прошедших доработку и модернизацию по опыту их применения в боевых условиях.

По сложившейся практике в рамках заседания командующим войсками (силами) ПВО вооруженных сил государств СНГ представлены новейшие разработки Военно-промышленного комплекса России, среди которых большой интерес вызвали зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е" и автоматизированная радиолокационная станция кругового обзора "Подлет-Е", позволяющие эффективно противодействовать беспилотным летательным аппаратам различного типа, включая их массированные налеты.

В целом содержательная направленность юбилейного заседания Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны, прошедшего в атмосфере глубокого взаимного доверия, свидетельствует о возрастающей роли Объединенной системы ПВО СНГ в обеспечении совместной безопасности воздушных рубежей государств – участников СНГ, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.04 17:56
  • 8716
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.04 14:57
  • 14
Военный симулятор продемонстрировал зловещий сценарий того, как российские ракеты атакуют Британию, разнося военные базы и истребители Королевских ВВС (The Sun, Великобритания)
  • 30.04 14:15
  • 23
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.04 08:18
  • 2
Сладков: Пришло время для корейской ЧВК?
  • 30.04 06:44
  • 0
Некоторые пояснения касательно текста "Эти три впечатляющие лодки составляют костяк подводного флота России (The National Interest, США)"
  • 30.04 05:48
  • 0
Ответ на "Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области"
  • 30.04 03:20
  • 1
В США обеспокоились продажей данных о мозге
  • 30.04 03:13
  • 1
Подписан контракт на закупку 26 истребителей Rafale для ВМС Индии
  • 30.04 02:57
  • 1
Как Украина может разрушить западный альянс (Financial Times, Великобритания)
  • 29.04 21:43
  • 0
Ответ на "Польша раскрывает свои планы по превращению в мощную военную державу (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 29.04 20:56
  • 0
Ответ на "Мирное соглашение Трампа ужасно. Но Украина все равно должна его принять (The Times, Великобритания)"
  • 29.04 20:44
  • 1
Польша раскрывает свои планы по превращению в мощную военную державу (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 29.04 19:43
  • 0
Ответ на "Польская пресса: война выявила ограниченную полезность амфибийных свойств бронетехники"
  • 29.04 19:16
  • 0
По поводу "Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)"
  • 29.04 12:33
  • 1
Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)