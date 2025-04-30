В Казахстане обсудили совершенствование объединенной системы ПВО стран СНГ

ЦАМТО, 29 апреля. В Алматы (Казахстан) состоялось 60-е заседание Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств – участников СНГ.

Заседание было приурочено к 30-летию образования Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

В заседании приняли участие делегации министерств обороны Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ, Секретариата Совета министров обороны, базовых организаций государств – участников СНГ в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров, предприятий военной промышленности государств Содружества и ветераны Координационного Комитета.

В торжественном открытии заседания приняли участие заместитель министра обороны – главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов, директор Департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Исполнительного комитета СНГ Евгений Клемезь и Секретарь Совета министров обороны государств – участников СНГ генерал-лейтенант Юрий Дашкин.

Обращаясь к участникам заседания, генерал-лейтенант Юрий Дашкин раскрыл наиболее важные аспекты, послужившие основой для развития плодотворного военного сотрудничества в области противовоздушной обороны, и отметил, что в обозримой перспективе с учетом тенденций развития военно-политической обстановки в мире роль Координационного Комитета по вопросам ПВО в сфере совместной обороны и обеспечения военной безопасности будет только возрастать.

В ходе заседания, проведенного под руководством заместителя председателя Координационного Комитета по вопросам ПВО, начальника вооружения – заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковника Юрия Грехова, были подведены основные итоги 30-летнего периода развития и обсуждены перспективные направления совершенствования Объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ и деятельности Координационного Комитета по вопросам ПВО.

Ключевое внимание уделено вопросам автоматизированного управления войсками (силами), выделенными в Объединенную систему ПВО СНГ, совершенствованию командных пунктов и повышению организационно-технического уровня взаимодействия между ними за счет внедрения современных технологий.

По предложению Секретариата Совета министров обороны дальнейшая работа в этом направлении будет продолжена во взаимодействии с Координационным комитетом начальников связи вооруженных сил государств – участников СНГ.

Также в соответствии с повесткой заседания согласованы организационные аспекты подготовки и проведения в 2025 году совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск (сил) ПВО, в том числе совместного учения с боевой стрельбой "Боевое Содружество".

Кроме того, рассмотрены актуальные вопросы военно-технического взаимодействия, которое в формате Объединенной системы ПВО СНГ при активном участии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО "Рособоронэкспорт" и предприятий военной промышленности Российской Федерации продолжает динамично развиваться.

В частности, затронуты условия и сроки поставок в государства Содружества современных образцов вооружения, военной и специальной техники авиации, зенитных ракетных войск и радиотехнических войск, неоднократно прошедших доработку и модернизацию по опыту их применения в боевых условиях.

По сложившейся практике в рамках заседания командующим войсками (силами) ПВО вооруженных сил государств СНГ представлены новейшие разработки Военно-промышленного комплекса России, среди которых большой интерес вызвали зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е" и автоматизированная радиолокационная станция кругового обзора "Подлет-Е", позволяющие эффективно противодействовать беспилотным летательным аппаратам различного типа, включая их массированные налеты.

В целом содержательная направленность юбилейного заседания Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны, прошедшего в атмосфере глубокого взаимного доверия, свидетельствует о возрастающей роли Объединенной системы ПВО СНГ в обеспечении совместной безопасности воздушных рубежей государств – участников СНГ, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.