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ТАСС

РФ намерена запустить к Луне 6 орбитальных и посадочных автоматических аппаратов

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Макет станции «Луна-27»
Макет станции «Луна-27».
Источник изображения: ТАСС

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Баканова, также на Луне планируется разместить электростанцию

БРАЗИЛИА, 29 апреля. /ТАСС/. Шесть орбитальных и посадочных автоматических аппаратов Россия планирует запустить к Луне. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.

"Россия планирует запустить ряд космических аппаратов для дистанционных и контактных исследований Луны. Это орбитальные аппараты "Луна-26" и "Луна-29", а также посадочные аппараты в различные области на поверхности Луны: "Луна-27" №1 и №2, "Луна-28", "Луна-30", - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС.

Кроме того, по его словам, в рамках совместного с Китаем проекта по созданию Международной лунной станции, к которому уже присоединились 13 иностранных партнеров, планируется разместить электростанцию на поверхности Луны.

Спутник Земли, как отметил Баканов, должен стать вторым форпостом человечества в космосе.

Покорение Луны он назвал одним из самых больших вызовов человечеству со времен полета Юрия Гагарина. Эта амбициозная задача требует огромных кадровых, финансовых и административных ресурсов, подчеркнул глава Роскосмоса. Для ее решения Баканов предложил объединить усилия стран БРИКС, чтобы приблизиться к реальному освоению Луны. 

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