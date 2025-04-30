Войти
ТАСС

Над созданием лунной станции с РФ и КНР будут работать 13 стран

371
0
0
© Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия обладает уникальными научными школами в области изучения Венеры

БРАЗИЛИА, 29 апреля. /ТАСС/. 13 стран, а том числе из БРИКС, присоединились к России и Китаю в работе по созданию Международной научной лунной станции. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Наша oбщая с Китаем инициатива по созданию Международной научной луннoй станции активно развивается", - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС. По его словам, к ней присоединились уже 13 стрaн (Азербайджан, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Джибути, Египет, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сербия, Таиланд, ЮАР, Эфиопия), включая коллег из БРИКС (Эфиопия, Египет, ЮАР).

Как отметил Баканов, у Россие есть уникальные научные школы в области изучения Венеры, Луны и Марса. Он также подчеркнул, что никто в мире пока не повторил российскую технологию посадки на Венеру. По словам главы Роскосмоса, базой для международных программ БРИКС могут стать технологические достижения России в области изучения дальнего космоса.

Он отметил, что космические аппараты Индии, ОАЭ, Китая достигли Марса, у этих стран также есть опыт освоения Луны. Баканов надеется, что число таких программ будет расти, а их совместная реализация станет гораздо оптимальнее для национальных бюджетов и эффективнее с научной точки зрения.

Глава Роскосмоса также призвал к сотрудничеству в области подготовки кадрового потенциала в космической и смежных отраслях и развитию совместных студенческих программ. По словам Баканова, сейчас обучение в российских университетах проходят более 85 тыс. студентов из стран БРИКС, больше половины из которых - из Китая и Индии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Белоруссия
Боливия
Венесуэла
Джибути
Египет
Индия
Китай
Никарагуа
ОАЭ
Пакистан
Россия
Сенегал
Сербия
Таиланд
Эфиопия
ЮАР
Компании
Роскосмос
Проекты
БРИКС
Луна
Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.04 17:56
  • 8716
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.04 14:57
  • 14
Военный симулятор продемонстрировал зловещий сценарий того, как российские ракеты атакуют Британию, разнося военные базы и истребители Королевских ВВС (The Sun, Великобритания)
  • 30.04 14:15
  • 23
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.04 08:18
  • 2
Сладков: Пришло время для корейской ЧВК?
  • 30.04 06:44
  • 0
Некоторые пояснения касательно текста "Эти три впечатляющие лодки составляют костяк подводного флота России (The National Interest, США)"
  • 30.04 05:48
  • 0
Ответ на "Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области"
  • 30.04 03:20
  • 1
В США обеспокоились продажей данных о мозге
  • 30.04 03:13
  • 1
Подписан контракт на закупку 26 истребителей Rafale для ВМС Индии
  • 30.04 02:57
  • 1
Как Украина может разрушить западный альянс (Financial Times, Великобритания)
  • 29.04 21:43
  • 0
Ответ на "Польша раскрывает свои планы по превращению в мощную военную державу (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 29.04 20:56
  • 0
Ответ на "Мирное соглашение Трампа ужасно. Но Украина все равно должна его принять (The Times, Великобритания)"
  • 29.04 20:44
  • 1
Польша раскрывает свои планы по превращению в мощную военную державу (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 29.04 19:43
  • 0
Ответ на "Польская пресса: война выявила ограниченную полезность амфибийных свойств бронетехники"
  • 29.04 19:16
  • 0
По поводу "Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)"
  • 29.04 12:33
  • 1
Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)