Военный эксперт: Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» завершает эру господства атомных авианосцев США

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Американский флот, считающийся сильнейшим в мире, столкнулся с новой угрозой, исходящей от России. Появление на вооружении российского ВМФ гиперзвуковой ракеты «Циркон» нарушило имевший место баланс военной мощи между странами. Об этом в статье для The National Interest утверждает военный эксперт, член-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета Брэндон Вайхерт.

Россия приняла на вооружение гиперзвуковую ракету «Циркон», способную поражать цели на дальности свыше одной тысячи километров. Учитывая, что в первую очередь «Циркон» является противокорабельной ракетой, а на сегодняшний день у западных стран не имеется защиты от гиперзвукового оружия, американцам стоит задуматься. «Циркон» фактически объявляет об окончании эры господства атомных авианосцев США.

Учитывая, что «Циркон», в первую очередь, противокорабельная ракета, угрозу для американских надводных кораблей, в частности атомных авианосцев ВМС США, невозможно переоценить,

— пишет Вайхерт.

По мнению эксперта, вооружая свои корабли и подводные лодки гиперзвуковыми ракетами, Россия стремится изменить баланс сил на море, в первую очередь на Балтике, в Арктике и на Черном море. Вайхерт предупреждает, что если США и их союзники не найдут способы противостоять гиперзвуковому оружию, то Москва добьется своей цели.

На сегодняшний день гиперзвуковая ракета «Циркон» стоит на вооружении ВМФ РФ. Она входит в арсенал фрегатов проекта 22350, многоцелевых АПЛ «Ясень-М», а также проходящих модернизацию АПЛ проекта 949А «Антей». Кроме того, ракетами «Циркон» планируется вооружать все строящиеся фрегаты и корветы.