Войти
Интерфакс-АВН

Частично импортозамещенный МС-21 совершил первый полет

454
0
+1
МС-21
МС-21.
Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, совершил первый полет, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Борт находился в воздухе 1 час 15 минут, достигнув скорости 580 км/ч и высоты 3000 м. Полетное задание выполнено полностью, все системы работали без замечаний, констатировали летчики-испытатели Александр Гуськов и Роман Таскаев.

На этом самолете заменена часть иностранных систем, отмечается в сообщении. Он получил российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, в том числе вычислители, коммутаторы, навигационные системы и радиосвязное оборудование, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем. Отечественные компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистемы, шасси.

Параллельно продолжается работа над полностью российским МС-21, который сейчас находится в цехе окончательной сборки и присоединится к полетам позже, отметил гендиректор ПАО "ОАК" (MOEX: UNAC) (входит в "Ростех") Вадим Бадеха, слова которого приводятся в сообщении. Как заявлял ранее замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков, первый полет полностью русифицированной версии ожидается летом этого года. Все опытные образцы, которые готовятся к испытаниям, обеспечены российским двигателем ПД-14, уточнял он.

МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". Изначально лайнер планировалось выпускать как с российскими двигателями ПД-14, так и с американскими Pratt & Whitney. Версия самолета с иностранным мотором и крылом - МС-21-300 - получила базовый сертификат типа от Росавиации в конце 2021 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПД-14
Компании
Pratt&Whitney
Минпромторг РФ
Проекты
МС-21
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.04 17:56
  • 8716
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.04 14:57
  • 14
Военный симулятор продемонстрировал зловещий сценарий того, как российские ракеты атакуют Британию, разнося военные базы и истребители Королевских ВВС (The Sun, Великобритания)
  • 30.04 14:15
  • 23
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.04 08:18
  • 2
Сладков: Пришло время для корейской ЧВК?
  • 30.04 06:44
  • 0
Некоторые пояснения касательно текста "Эти три впечатляющие лодки составляют костяк подводного флота России (The National Interest, США)"
  • 30.04 05:48
  • 0
Ответ на "Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области"
  • 30.04 03:20
  • 1
В США обеспокоились продажей данных о мозге
  • 30.04 03:13
  • 1
Подписан контракт на закупку 26 истребителей Rafale для ВМС Индии
  • 30.04 02:57
  • 1
Как Украина может разрушить западный альянс (Financial Times, Великобритания)
  • 29.04 21:43
  • 0
Ответ на "Польша раскрывает свои планы по превращению в мощную военную державу (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 29.04 20:56
  • 0
Ответ на "Мирное соглашение Трампа ужасно. Но Украина все равно должна его принять (The Times, Великобритания)"
  • 29.04 20:44
  • 1
Польша раскрывает свои планы по превращению в мощную военную державу (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 29.04 19:43
  • 0
Ответ на "Польская пресса: война выявила ограниченную полезность амфибийных свойств бронетехники"
  • 29.04 19:16
  • 0
По поводу "Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)"
  • 29.04 12:33
  • 1
Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия (Фокус.ua, Украина)