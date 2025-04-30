Частично импортозамещенный МС-21 совершил первый полет

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, совершил первый полет, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Борт находился в воздухе 1 час 15 минут, достигнув скорости 580 км/ч и высоты 3000 м. Полетное задание выполнено полностью, все системы работали без замечаний, констатировали летчики-испытатели Александр Гуськов и Роман Таскаев.

На этом самолете заменена часть иностранных систем, отмечается в сообщении. Он получил российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, в том числе вычислители, коммутаторы, навигационные системы и радиосвязное оборудование, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем. Отечественные компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистемы, шасси.

Параллельно продолжается работа над полностью российским МС-21, который сейчас находится в цехе окончательной сборки и присоединится к полетам позже, отметил гендиректор ПАО "ОАК" (MOEX: UNAC) (входит в "Ростех") Вадим Бадеха, слова которого приводятся в сообщении. Как заявлял ранее замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков, первый полет полностью русифицированной версии ожидается летом этого года. Все опытные образцы, которые готовятся к испытаниям, обеспечены российским двигателем ПД-14, уточнял он.

МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". Изначально лайнер планировалось выпускать как с российскими двигателями ПД-14, так и с американскими Pratt & Whitney. Версия самолета с иностранным мотором и крылом - МС-21-300 - получила базовый сертификат типа от Росавиации в конце 2021 года.