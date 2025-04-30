Перед тем, как наступит какое-либо улучшение, отношения между США и Европой ухудшатся (Bloomberg, США)

Bloomberg: отношения между США и Европой будут только ухудшаться

Трамп ненавидит ЕС, поэтому отношения между США и Европой будут только ухудшаться, считает колумнист Bloomberg. Если ЕС хочет выжить, европейцы должны вкладывать больше в собственную безопасность и устойчивость и дать отпор "агрессору из-за Атлантики", отмечается в статье.

Макс Гастингс

Без смены поведения со стороны Вашингтона трансатлантическая враждебность, скорее всего, будет нарастать.

Русские уже на пороге: скоро штурм Богатыря. Отрадное – следующее. ВСУ пошли в контратаку и пожалели. В Европе бунт из-за Украины

На прошлой неделе я взял свою 12-летнюю внучку пройтись за покупками по Кингс-роуд – модному кварталу Лондона. Для выхода в свет она выбрала топ, украшенный звездами и полосатым паттерном – образ, вплоть до января считавшийся вполне приемлемым. Однако сейчас, по прошествии трех месяцев, я с сомнением подумал, не стоит ли попросить ее переодеться. Вещи в американском стиле сейчас не пользуются огромной популярностью ни на Кингс-роуд, ни где-либо еще в Европе.

Между нашими двумя континента много и более серьезных проявлений напряженности, за которые можно поблагодарить Дональда Трампа, – в частности, ослабление военного альянса. В прошлом месяце на базе США в Техасе состоялась встреча представителей стран-членов НАТО, на которой планировалось проведение военных игр в Литве.

Как оказалось, мероприятие носило провокационный характер, поскольку по сценарию происходило развертывание западных вооруженных сил для противодействия российскому вторжению. Было неясно, разрешат ли американским военнослужащим участвовать в мероприятии, а если и да, то придется ли переименовывать "врага" в какое-то вымышленное государство вместо России, чтобы не рисковать расстроить Кремль? Или, возможно, можно вообще отменить все мероприятие.

Тем не менее, организационная работа началась, толпа офицеров из стран НАТО собралась вокруг настенной карты. И вдруг один немец, который ранее никогда не демонстрировал и намека на наличие чувства юмора, указал на явный недостаток: "Конечно, – сказал он, – надо бы предусмотреть тут место для российского офицера, которого пригласит президент!" Все засмеялись. Кроме американцев.

Не знаю, как разворачивалась дальше эта история, анекдот о которой мне пересказал один из участников встречи, потому что я до сих пор не слышал ничего о том, состоятся ли эти натовские учения. Но европейцы шокированы тем, что отныне и правда не до конца понятно, на чьей стороне сейчас Америка. Под вопросом оказалась и судьба обмена разведданными, потому что невозможно предугадать, какие сведения решит сообщить Москве контролируемое Трампом ЦРУ.

Отношения между Европой и США разбиты вдребезги. Эту трагедию – а это действительно трагедия – можно исправить только определенными действиями со стороны европейцев, а также кардинальной сменой поведения в Вашингтоне.

Начнем с простого: того, что Европа должна была сделать уже давным-давно. Почти единственное справедливое требование Трампа заключается в том, что союзники США должны нести гораздо большую долю [финансового] бремени в обеспечении обороны Запада. Европейцы должны сами справляться со своими проблемами – включая спасение Украины, если мы его хотим. В поведении Европы было много лицемерия. С 2022 года мы много говорим о своем энтузиазме по отношению к Владимиру Зеленскому, но делаем ничтожно мало, чтобы подкрепить красивые слова боеприпасами. Без США Украина давно бы пала. Теперь пришло время платить по счетам – или наблюдать, как Путин поглощает своего соседа.

При этом Трамп утратил право на то, чтобы рассуждать о добродетели, попытавшись заключить с Россией сделку по разделу Украины, не привлекая к участию в ней ни европейцев, ни украинцев. Почти столь же отвратительное высокомерие, как и в стремлении американского лидера установить контроль над украинскими полезными ископаемыми. Никто и никогда не охарактеризует дипломатию Трампа так, как говорил Черчилль о ленд-лизе США в военное время: "самый неблаговидный поступок в истории".

Про Украину уже забыли. Трампу нужно другое. Он хочет выцыганить у Путина кое-что покруче

Помимо вопросов обороны администрация США начала наступление на европейские демократии, что отразилось в отказе от дипломатических норм и грубом невежестве. Вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил европейцев в том, что они наносят ущерб свободе слова, регламентируя язык ненависти, и совершают "цивилизационное самоубийство", поскольку им не удалось обуздать иммиграцию. В нашумевшем чате в мессенджере Signal министр обороны США Пит Хегсет написал Вэнсу: "Я полностью разделяю твое отвращение к европейскому стремлению жить на халяву. Это просто ЖАЛКО".

Третий элемент враждебности США к Европе – это фактор, который будет сложнее всего умиротворить. Трамп ненавидит Европейский союз. Он рассматривает его уничтожение как ключевую цель своей политики – цель, которую он, похоже, разделяет с Владимиром Путиным. Европейским лидерам, для которых ЕС является стержнем их континента, трудно считать союзником президента, приверженного такому исходу.

Администрация стремится вести контакты с европейскими странами на двусторонней основе и в особенности – с их правыми политиками, отвергая серьезный диалог с Брюсселем. В ходе своего турне по Европе Вэнс не преминул встретиться с лидером "Альтернативы для Германии" Алисой Вайдель в преддверии проведения в Германии выборов. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время состоявшегося на прошлой неделе визита в Вашингтон стремилась подчеркнуть свою собственную правую биографию, а не проецировать себя как лидера страны — члена ЕС.

Между тем канцлер Казначейства (официальное название должности министра финансов – Прим. ИноСМИ) Великобритании только что побывала в Вашингтоне, где она пыталась заключить торговое соглашение с США, хотя нас предупредили, что нам не удастся избежать введения тарифов. Чтобы заключить сделку, команда Трампа стремится вбить клин между Британией и ЕС на фоне стремления премьер-министра Королевства Кира Стармера установить более тесные отношения после выхода его страны из объединения.

Маловероятно, что за счет предпринимаемых Трампом усилий удастся одновременно сорвать переговоры с ЕС и заставить его повернуться спиной к Китаю. Столкнувшись с враждебно настроенной Америкой, европейцы, возможно, окажутся не настолько глупы, чтобы допускать вероятность дружбы с Китаем, но мы не можем отвергать КНР как торгового партнера.

Существует еще одна серьезная угроза, связанная с ролью Трампа как лоббиста интересов американских больших технологий: риск того, что президент США принудит Брюссель отступить в вопросах регулирования социальных сетей, и прежде всего – в том, что касается контроля за "языком вражды". Вполне вероятно, что Трамп пойдет на уступки ЕС в своей торговой войне в обмен на то, что Илону Маску и его друзьям предоставят свободу размещать в социальных сетях все, что им нравится. Если Брюссель уступит, это будет трагедией для всех нас – и особенно для наших детей.

Единственное, что можно сказать с уверенностью, – это что перед лицом поведения Вашингтона, причиняющего нам серьезный вред, враждебность возрастет. С момента объявления Трампом торговой войны почти каждый европеец, имеющий сбережения, видит, что они стремительно тают. Риторика президента и его окружения свидетельствует о том, что они решили отбросить любезности, которые мы считаем отличительными чертами цивилизованного поведения.

Заботит ли рядовых членов команды Трампа перспектива разрыва отношений с Европой? Думаю, нет. Последние несколько десятилетий наши культурные связи ослабевают, поскольку все меньше американцев признают свое европейское происхождение. Хотя 60% населения поддерживает продолжение членства США в НАТО и ООН, при анализе по партиям выясняется, что за это высказываются только четверо из 10 республиканцев, но девять из 10 демократов.

Некоторые из нас всю жизнь восхищались США, потому что, несмотря на все их недостатки, мы верили, что они на правильной стороне истории. Однако каждый поступок Трампа иллюстрирует отказ от обязательств его страны в отношении свободы, справедливости и гуманитарных целей. Демонстрируемое им пренебрежительное отношение к Европе воспринимается как шок, как если бы старый друг внезапно схватил нас за горло.

"Психологически тяжело". ВСУ больше не могут отбиваться от российских атак: боевики требуют мира

В последнем номере журнала Международного института стратегических исследований, самого влиятельного британского оборонного аналитического центра, говорится, что неприкрытая цель сторонников идеологии MAGA – разделять и властвовать среди как друзей, так и врагов. В статье признается, что НАТО в его нынешнем виде, скорее всего, погибнет, потому что США больше не верят в нее, а сделанные на этой неделе заявления Трампа подчеркивают его решимость отдать Украину России.

Если ЕС хочет выжить, продолжает автор материала, "европейцы должны инвестировать в собственную безопасность и устойчивость, противостоять задире по ту сторону Атлантики". Возможно, мы будем вынуждены сторониться этой администрации и тех уродливых сил, которые она представляет. Но мы будем терпеливо ждать восстановления лучшей Америки, которое, несомненно, произойдет – учитывая, что огромное количество американцев разделят наше стремление к ее возрождению.