«Водородная неядерная бомба» Китая: некоторые детали.

Как сообщили многочисленные зарубежные СМИ: «Китай успешно провел контролируемое испытание «водородной неядерной бомбы»!

Основной секрет этого нового типа боеприпасов заключается в материале, называемом гидридом магния. Когда он сталкивается с высокой температурой или катализатором, он быстро разлагается на магний и водород. Затем водород бурно сгорает с окружающим кислородом, мгновенно выделяя большое количество тепла и образуя сверхбольшой огненный шар.

Обычно, гидрид магния – это твердое вещество, безопасное при транспортировке и хранении. Процесс разложения также можно точно контролировать. Энергия на единицу массы выше, чем у стандартного тротила.

Испытание нового боеприпаса было проведено исследовательским институтом Китайской корпорации судостроительной промышленности, командой с богатым опытом в исследованиях и разработках подводного и надводного оружия. В марте 20025 года разработчики поделились результатами своих исследований в профессиональном журнале «Journal of Missiles and Guidance».

Подрыв термобарического боеприпаса

В ходе эксперимента «водородная неядерная бомба» массой всего 2 кг детонировала, мгновенно создав огненный шар температурой более 1000 град. по Цельсию. Время горения шара составило более двух секунд.

Для сравнения, температура взрыва тротила той же массы не так высока, а продолжительность существования огненного шара еще короче, всего 1/16 от прежнего. Однако слабые стороны имеются и у «водородной неядерной бомбы». Максимальное давление, создаваемое ее взрывом, составляет менее половины давления тротила.

Разница между этими двумя взрывчатыми веществами определяет их «специализацию». Обычные боеприпасы на основе тротила формируют сверхсильную ударную волну мгновенного взрыва, но их способность выдерживать высокую температуру слаба. Ударная волна «водородной неядерной бомбы» не сильная, но она длительно держит высокую температуру, создаваемую сгоранием водорода и пригодную для поражения различных «нетерпимых к теплу» военных целей.

Так, бронированные машины, беспилотники, радиолокационное оборудование открытого типа и небольшие корабли изготовлены из алюминиевого сплава. Температура плавления внешних оболочек этого оборудования, в основном, составляет около 600 град. по Цельсию. Если они столкнутся с высокотемпературным огненным шаром «водородной неядерной бомбы» – сгорят до неузнаваемости за считанные минуты.

Через трещины и вентиляционные отверстия высокие температуры могут проникать даже в неглубокие подземные бункеры, разрушая электронное оборудование и делая нутреннее пространство невыносимым для личного состава. Помимо прочего, стоимость «водородной неядерной бомбы» невелика, что делает ее экономически эффективной.

Поскольку китайская исследовательская группа имеет военно-морской опыт, закономерно возникает вопрос: станет ли перспективная разработка основой нового типа противокорабельных ракет?

Тут нужно учесть, что большинство современных военных кораблей покрыто высокопрочной сталью, как, например, HY-80 у американских эсминцев типа «Арли Бёрк». Температура её плавления превышает 1500 град. по Цельсию, и за короткий промежуток времени её трудно прожечь температурой в 1000 град.

Однако у военного корабля есть и «слабые стороны» – в таких деталях, как мостик и радиолокационная мачта, используется много материалов из алюминиевого сплава, а температура плавления перегородки из кевларового волокна отсека боеприпасов всего 660 град. При столкновении с высокотемпературным огненным шаром «водородной неядерной бомбы» они будут поражены.

В целом, хотя «водородная неядерная бомба» не может заменить традиционные боеприпасы, она определенно найдет свое место на поле боя будущего. Ее появление ярко демонстрирует возможности Китая в исследованиях и разработках новых боеприпасов.

По материалам ресурса inf.news