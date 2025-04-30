Al Jazeera: таяние льдов увеличит риск начала ядерной войны в Арктике

Арктика рискует стать причиной ядерной войны, пишет Al Jazeera. Таяние льдов открывает пути для расширения судоходства, разведки ресурсов и демонстрации военной мощи. В эпоху конфронтации великих держав мир может оказаться на пути к необратимой катастрофе, предупреждает автор статьи.

Мэтью Уоллин

Давно прошли времена учений "Пригнись и укройся" и ядерных убежищ в Соединенных Штатах, когда страх перед ядерной войной властвовал над многими умами. На протяжении десятилетий голоса разума побеждали, и Соединенные Штаты и Россия совместно работали над тем, чтобы свести к минимуму риск ядерного конфликта и уменьшить размеры своих арсеналов.

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Однако к 2022 году сотрудничество начало распадаться после того, как специальная военная операция России на Украине вызвала серьезные опасения по поводу ядерной эскалации и подорвала перспективы будущих соглашений о контроле над ядерными вооружениями.

Поскольку Россия, похоже, игнорирует попытки администрации Трампа положить конец конфликту на Украине, надежды на его окончание угасают, а Европа, чувствующая себя не в безопасности, спешит заняться укреплением своей собственной обороны.

В разгар этой напряженности таяние полярных льдов открывает арктические морские пути для расширения судоходства, разведки ресурсов и демонстрации военной мощи.

Финляндия и Швеция – новые члены НАТО – являются арктическими странами. В настоящее время Москва является доминирующим игроком в Арктическом регионе. 53% береговой линии Арктики приходится на Россию. В ее распоряжении находится крупнейший в мире ледокольный флот и развитая военная инфраструктура.

Китай начал играть все более важную роль в этом регионе. Он проводит совместные с Россией военные учения в Арктике и эксплуатирует собственный ледокольный флот, несмотря на то что у него нет территорий за Полярным кругом.

Но действительно ли Арктике суждено стать наиболее вероятной ареной ядерной войны? Давайте рассмотрим возможные варианты.

Несмотря на экстремально холодный климат, Арктике не чужды военные конфликты: она занимает стратегически важное положение и служит воротами в Атлантический и Тихий океаны.

Во время Второй мировой войны битва за Атлантику распространилась и на Арктику, поскольку корабли, перевозившие американские грузы в Советский Союз, пересекали Северный морской путь. Нацистская Германия вторглась в Норвегию, а Советский Союз начал "Зимнюю войну" против Финляндии в 1940 году. По мере развития холодной войны Арктика стала основным театром действий подводных лодок.

Сегодня настойчивое стремление президента Трампа "так или иначе заполучить Гренландию" подчеркивает растущее значение Арктики для интересов американской национальной безопасности.

Географическое положение Гренландии в сочетании с американской космической базой "Питуффик", расположенной на Крайнем Севере, обеспечивает ключевые возможности в области "предупреждения о ракетном нападении, противоракетной обороны и космического наблюдения".

Кратчайший маршрут полета ядерных ракет между США и Россией проходит через Северный Ледовитый океан, и потеря этой базы – в результате дипломатической ошибки – может открыть опасную брешь в системе стратегической обороны Америки.

Однако потеря базы в результате прямой российской атаки, направленной на разрушение американской системы предупреждения о ракетном нападении, остается маловероятной, учитывая риск немедленного возмездия и катастрофической эскалации.

В настоящее время наиболее вероятным путем потенциального ядерного обмена в Арктике является "обычное" российское нападение или "серая атака" на одного из членов НАТО.

К "серым атакам" относятся пограничные столкновения, кибератаки, вторжения в воздушное пространство, безрассудные военные перехваты и поддержка сепаратистских группировок; действия, которые стоят на грани между миром и открытой войной, но могут привести к конфликту, который перерастет в ядерную войну.

Не исключено, что могут произойти "серые атаки" или операции, направленные на раздел Соединенных Штатов, Гренландии и Дании.

После вступления Швеции (и, что еще важнее, Финляндии, имеющей общую границу с Россией протяженностью 1343 километра) в НАТО, шансы на то, что полярный член альянса станет мишенью, возросли.

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Чтобы подчеркнуть эту угрозу, американские войска на Аляске провели учения, в ходе которых сотни военнослужащих были переброшены в Финляндию для отражения гипотетического российского вторжения. Тем не менее представляется вероятным, что Россия будет проверять пределы возможности НАТО посредством провокационных и дестабилизирующих "серых действий", а не начнет прямое вторжение.

СВО вызвала у Москвы сомнения относительно ее способности достичь своих целей в прямом столкновении с государством, обладающим ядерным оружием, не говоря уже о крупном государстве — члене НАТО, что делает прямую конфронтацию маловероятной.

Однако, где Финляндия проводит черту "серой" деятельности, и что послужит основанием для применения 5-й статьи Устава НАТО, остается загадкой.

Ядерные угрозы США уже давно служат сдерживающим фактором для нападения России на европейские страны НАТО (Россия не планирует нападать на европейские страны, истерику об этом раздувает западная пропаганда. – Прим. ИноСМИ), однако неоднократные заявления президента Трампа, ставящие под сомнение его готовность защищать члена НАТО, подвергшегося нападению, подорвали веру европейцев в Америку.

Со своей стороны, Франция и Великобритания рассматривают возможность расширения своих ядерных арсеналов, что свидетельствует о возросшей зависимости от ядерного сдерживания, особенно для защиты арктических членов НАТО. Франция пересматривает свое решение о выводе из эксплуатации имеющихся у нее ядерных боеголовок по мере поступления на вооружение новых альтернатив, что может удвоить размер ее арсенала.

В то же время Франция модернизирует авиабазу, расположенную у границы с Германией, чтобы иметь возможность размещать на ней ядерное оружие. Великобритания, которая долгое время полагалась на Соединенные Штаты, начала сомневаться в Америке и теперь занимается поиском других альтернатив для обеспечения эффективного и надежного потенциала сдерживания. Эти события предвещают новую гонку ядерных вооружений.

В феврале 2026 года истекает срок действия ДСНВ-3 – последнего действующего договора о контроле над стратегическими ядерными вооружениями между Соединенными Штатами и Россией.

Тем временем Китай, который ведет активную деятельность в Арктике, продолжает стремительно наращивать свой ядерный арсенал, намереваясь к 2035 году обладать более чем 1 000 ядерными боеголовками. Китай отказывается присоединяться к многосторонним договорам о сокращении ядерных вооружений с США и Россией, утверждая, что его ядерный арсенал намного меньше, чем у них.

Проблемы с навигацией в Арктике также могут привести к военной эскалации, вплоть до применения ядерного оружия. Глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС), включая американскую GPS и российскую ГЛОНАСС, страдает от снижения точности и надежности в Арктике по нескольким причинам, включая наклон орбиты спутников и ионосферные помехи.

Учитывая участившиеся случаи глушения Россией навигационных систем в Европе, можно предположить, что Москва будет использовать аналогичные методы в Арктике, включая манипулирование сигналами, чтобы вызвать сбои или навигационные ошибки, ведущие к международному инциденту, который можно будет использовать в своих интересах.

Военные или гражданские суда, заходящие в российские территориальные воды, могут быть задержаны, их груз конфискован, а экипажи захвачены в дипломатических целях. Силовое решение подобных столкновений может быстро перерасти в полномасштабный конфликт.

Однако Арктика не изолирована; есть и другие регионы, где растет ядерная напряженность.

Возможное вторжение Китая на Тайвань – наиболее вероятный сценарий прямого столкновения между Соединенными Штатами и другой ядерной державой. Хотя председатель КНР Си Цзиньпин не выражал явного намерения, он рассчитывает, что его войска смогут вторгнуться на Тайвань к 2027 году.

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В то время как бывший президент США Джо Байден заявлял о намерении напрямую поддержать Тайвань в случае вторжения Китая, нынешний президент США Дональд Трамп, похоже, предпочитает традиционную для США позицию "стратегической двусмысленности" в отношении острова.

Если Китай решит вторгнуться, а Соединенные Штаты поддержат Тайвань, трудно представить, что Вашингтон прибегнет к применению ядерного оружия в ситуации, которая не угрожает напрямую американской территории или союзнику по НАТО.

Однако нанесение ударов по военным объектам на территории Китая с целью сорвать вторжение может спровоцировать ядерный ответ.

Еще большую тревогу вызывает то, что провокационное военное поведение в любой точке мира может привести к циклу непреднамеренной эскалации, которая в конечном итоге приведет к обмену ядерными ударами.

По мере того, как Арктика будет становиться все более доступной для военной и коммерческой деятельности, частота столкновений между вооруженными силами будет увеличиваться. По мере увеличения числа таких столкновений, в свою очередь, возрастает вероятность несчастного случая или непреднамеренного нападения.

Российские самолеты время от времени залетают в опознавательную зону ПВО Аляски – часть международного воздушного пространства, контролируемого Соединенными Штатами. Агрессивное поведение российских пилотов повышает риск того, что обычная встреча может перерасти в серьезный международный инцидент.

Однако подобные враждебные инциденты чаще происходят в других регионах, например, в Балтийском и Северном морях. Например, в 2022 году российский истребитель выпустил две ракеты Су-27 по британскому самолету-разведчику RC-135 над Чёрным морем, но, к счастью, они не попали в цель.

Китай также печально известен частыми небезопасными перехватами иностранных самолетов в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

В конечном итоге вероятность того, что Арктика или любой другой регион станет свидетелем конфликта, который приведет к ядерной войне, в большей степени зависит от вовлеченных сторон и их выбора, чем от природы самих регионов.

Стороны, приверженные мирному разрешению конфликтов, найдут способы сохранить мир. В эпоху демонстрации силы, конфронтации и экспансионизма мы все можем оказаться на пути к необратимой катастрофе.