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ТАСС

Российские корабли провели учения типа PASSEX с ВМС Таиланда

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Корвет «Резкий»
Корвет «Резкий».
Источник изображения: ТАСС/Ирина Полина

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Экипажи российских кораблей провели в Сиамском заливе совместные военно-морские учения типа PASSEX с ВМС Королевства Таиланд. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Там напомнили, что отряд кораблей ТОФ в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" прибыл в порт Сиануквиль Королевства Камбоджа. Впереди у российских моряков - протокольные мероприятия с военнослужащими ВМС Камбоджи, посещение местных достопримечательностей и спортивные мероприятия с камбоджийскими моряками.

"Накануне экипажи кораблей ТОФ провели в Сиамском заливе совместное военно-морское учение типа PASSEX с ВМС Королевства Таиланд после выхода из порта Саттахип. В назначенном районе экипажи провели тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию", - сказали в пресс-службе.

После отработки задач учений экипажи кораблей двух дружественных стран провели церемонию прощания. От ВМС Королевства Таиланд к учению привлекался фрегат "Наресуан", а также один из вертолетов морской авиации.

Ранее в посольстве России в Камбодже сообщили ТАСС о прибытии в камбоджийский автономный порт отряда кораблей. Посол России в Королевстве Камбоджа Анатолий Боровик принял участие в торжественной церемонии встречи кораблей и поприветствовал моряков-тихоокеанцев. Он напомнил, что ВМФ России имеет традицию ежегодных заходов в камбоджийские порты. Дипломатические отношения между странами были установлены в 1956 году. 

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Камбоджа
Россия
Таиланд
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
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