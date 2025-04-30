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Военное обозрение

«Авианосец совершал манёвр уклонения»: в Красном море потерян американский истребитель F/A-18E

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Источник изображения: topwar.ru

USS Harry S. Truman

Американский боевой самолёт F/A-18E Super Hornet был потерян в результате падения в море с борта авианосца USS Harry S. Truman (CVN 75) во время его участия в операции в Красном море.

Об этом заявили в командовании флотом. Инцидент произошел 28 апреля, когда самолёт буксировали в ангарном отсеке корабля. Как сообщается, экипаж потерял управление самолётом, в результате чего истребитель вместе с тягачом вывалились за борт. Персонал успел разбежаться, лёгкую травму в результате происшествия получил только один моряк. Все члены экипажа истребителя были найдены.

Как указывается, несмотря на потерю Super Hornet, «авианосная ударная группа Harry S. Truman и находящееся на борту авиакрыло остаются полностью боеспособными».

Источник изображения: topwar.ru

Super Hornet

АУГ, действующая под началом 5-го флота США, состоит из флагмана USS Harry S. Truman, 9 эскадрилий авиакрыла, трёх эсминцев УРО и крейсера USS Gettysburg (CG 64).

Инцидент произошёл, когда Truman совершал манёвр уклонения. В это время Super Hornet загружался на палубный лифт, в итоге истребитель соскользнул с края. Корабли США в Красном море ежедневно становятся мишенью для беспилотников хуситов, а также крылатых и баллистических ракет с тех пор, как 15 марта возобновились удары по целям в Йемене

- указывается в издании USNI News со ссылкой на источники.

Неясно, что именно подразумевается под «манёвром уклонения», который, как утверждается, совершал авианосец. Возможно, что речь идёт о действиях по уклонению от столкновения с другим кораблём, судном или даже катерами хуситов, пытавшимися атаковать флагмана группы. Но тогда становится непонятным поведение приданного авианосцу ордера, который отвечает за его безопасность.

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  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
США
Продукция
F-18
Super Hornet
Проекты
Nimitz
Авианосец
БПЛА
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